Sánchez regulariza a 1,3 millones de extranjeros y prepara otros 800.000 ilegales

Pedro Sánchez ha transformado el panorama demográfico de España en un tiempo récord.

Desde su llegada al poder en 2018, los permisos de residencia para extranjeros han crecido un notable 60%, pasando de 2,17 millones a 3,49 millones hacia finales de 2025.

Con esta nueva regularización masiva en el horizonte, se espera sumar hasta 800.000 personas más que actualmente se encuentran en situación irregular. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, el número total de extranjeros con documentación activa alcanza ya los 7,5 millones, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al año anterior.

El Ministerio de Inclusión, bajo la dirección de Elma Saiz, considera este fenómeno como algo positivo. Argumentan que los inmigrantes contribuyen a rejuvenecer la población: solo el 7% supera los 65 años, en comparación con el 23% de la población española. En este contexto, Marruecos se posiciona como el país con mayor número de residentes, contabilizando 862.190, casi uno de cada cuatro.

Entre las cifras relevantes del aumento se encuentran:

Las residencias de larga duración , que representan el 47% del total y permiten vivir y trabajar con los mismos derechos que los españoles.

, que representan el del total y permiten vivir y trabajar con los mismos derechos que los españoles. Las residencias temporales , que abarcan el 53% , incluyendo protección internacional.

, que abarcan el , incluyendo protección internacional. El número de ciudadanos procedentes de la UE , que ha aumentado un 16% , alcanzando los 3,8 millones .

, que ha aumentado un , alcanzando los . En cuanto a los británicos tras el Brexit, su cifra ha descendido un 7%, quedando en 199.469.

La inminente regularización masiva, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, comenzará pronto y beneficiará a aquellos que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Para ello, será suficiente demostrar una estancia mínima de cinco meses mediante documentos como el padrón municipal o contratos de alquiler. Al presentar la solicitud, se suspenderán las expulsiones y se otorgará un permiso provisional para trabajar y acceder al sistema sanitario.

Los despachos legales están viendo un aumento significativo en sus cargas laborales. En Legálitas, indican que el 60% de las consultas recibidas giran en torno a este tema. Los interesados tendrán plazo hasta junio de 2026 para formalizar su solicitud. Si todo marcha bien, recibirán un permiso por un año renovable hasta cuatro o cinco años si tienen hijos a su cargo. Además, podrán viajar por la zona Schengen como turistas.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en lo que algunos denominan el llamado Gobierno Frankenstein. Hay quienes advierten sobre las presiones que esta llegada masiva ejerce sobre los servicios públicos. En sectores como la sanidad, educación y vivienda ya se sienten las consecuencias; las listas de espera aumentan especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Por otro lado, se han reportado casos de inmigrantes solicitando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) inmediatamente después de regularizar su situación, lo cual añade presión sobre las arcas públicas.

La inmigración irregular también suscita otro debate: el relacionado con la delincuencia. Existen estadísticas que indican una sobre-representación en ciertos delitos entre esta población; sin embargo, desde el Gobierno se desmiente esta afirmación. Un informe detallado presentado en este análisis de OKDIARIO expone cifras claras: ya son 1,3 millones los legalizados y otros tantos están por llegar.

Nacionalidad Residentes con permiso (2025) Crecimiento desde 2018 Marruecos 862.190 +60% UE total 3,8 millones +16% Total extranjería 3,49 millones +60%

Desde el Gobierno se insiste en las ventajas económicas que aporta esta mano de obra para sectores envejecidos. Sin embargo, la realidad palpable es otra: barrios con alta concentración inmigrante sufren una presión considerable. Las aulas están saturadas, los hospitales colapsados y los alquileres han alcanzado precios desorbitados. La pregunta queda abierta: ¿se trata realmente de un rejuvenecimiento o más bien una sobrecarga? Los datos invitan a reflexionar.

Mientras tanto, las solicitudes para residir en España han aumentado un sorprendente 50% tras la implementación del nuevo reglamento. Los abogados anticipan una avalancha aún mayor para abril próximo. La apuesta del presidente Pedro Sánchez por esta vía busca impulsar el crecimiento económico del país; no obstante, los costos sociales generan divisiones entre la opinión pública. Habrá que observar cómo se desarrollará esta nueva oleada inmigratoria.