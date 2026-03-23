Del estrecho de Ormuz al de Malaca: las 5 angostas vías navegables de las que depende el comercio mundial

El mundo funciona gracias a unos pocos corredores acuáticos. Imagina que el Estrecho de Ormuz se cierra debido a tensiones en Oriente Medio: en cuestión de horas, el precio del petróleo podría dispararse un 20%. Esto no es un escenario hipotético; es una realidad que ocurre con frecuencia en estas vías navegables angostas, por donde transita la mayor parte del comercio global.

Estas rutas son verdaderos cuellos de botella. Un bloqueo en cualquiera de ellas puede hacer que los precios de la energía, los alimentos y otros bienes se disparen. Según un análisis reciente de la BBC, el 90% del comercio mundial se realiza por mar, y estas cinco vías son responsables de gran parte del tráfico.

Las cinco rutas que no pueden fallar

A continuación, te presentamos las más relevantes, junto con datos sobre su tráfico y los riesgos asociados:

Estrecho de Ormuz (entre Irán y Omán ): Aporta 21 millones de barriles de petróleo diarios, lo que representa el 20% del total mundial. Riesgo: tensiones entre EEUU , Irán e Israel. En 2023, los ataques hutíes ya provocaron un aumento del flete del 300%.

(entre y ): Estrecho de Malaca (cerca de Singapur , Indonesia y Malasia ): Por aquí navegan anualmente alrededor de 120.000 barcos, lo que equivale al 40% del comercio global y al 80% del petróleo asiático. Riesgo: piratería y congestión. Un atasco en esta vía puede paralizar los suministros a China y Japón .

(cerca de , y ): Estrecho de Bab el Mandeb (entre Yemen , Djibouti y Eritrea ): Por este estrecho transita el 12% del comercio global y 4,8 millones de barriles diarios. Riesgo: ataques por parte de hutíes respaldados por Irán . Desde 2023, desvíos hacia África han incrementado los costes un 40%.

(entre , y ): Canal de Suez (en Egipto ): Maneja el 12% del comercio mundial, con un tránsito diario de aproximadamente 1,2 millones de barriles de petróleo. Riesgo: el encallamiento del Ever Given en 2021 costó hasta 9.600 millones de dólares diarios. Ahora, las tensiones en Gaza amenazan su funcionamiento.

(en ): Canal de Panamá (en Panamá ): Controla el 5% del comercio marítimo, siendo crucial para el transporte de granos desde EEUU hacia Asia . Riesgo: la sequía provocada por El Niño ha reducido el paso de barcos un 36% en este año, aumentando los costes.

(en ):

Estrecho/Canal % Comercio global Petróleo diario (millones barriles) Riesgo principal Ormuz 20% petróleo 21 Geopolítico Malaca 40% total 16 Piratería Bab el Mandeb 12% total 4,8 Conflictos Suez 12% total 1,2 Atascos Panamá 5% total 0,5 Sequías

Impacto en la economía diaria

Estas vías no son solo puntos en un mapa; tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Un cierre temporal en el estrecho de Ormuz podría disparar la inflación a nivel global: gasolina hasta un +30%, transporte alrededor del +15%. En cuanto al estrecho de Malaca, cualquier retraso afecta la llegada de chips esenciales para móviles y vehículos eléctricos.

Países como China, que obtiene el 80% de sus importaciones por mar, así como Europa, dependiente del petróleo procedente de Oriente Medio, están totalmente expuestos a estos riesgos. Las empresas pueden intentar desviar sus rutas habituales, pero eso puede suponer semanas adicionales y pérdidas millonarias.

La geopolítica complica aún más las cosas. Los ataques hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb han obligado a realizar hasta 2.000 desvíos semanales. La respuesta por parte de Estados Unidos y sus aliados ha sido intensificar las escoltas navales.

El clima también añade presión adicional. Las sequías en Panamá debido al cambio climático están mermando el tráfico marítimo. Por su parte, las tormentas como la que afectó al canal de Suez en 2021 siguen poniendo en riesgo esta vital ruta.

Existen alternativas para sortear estos problemas, aunque suelen ser lentas y costosas. Por ejemplo, algunos gasoductos en Arabia Saudí permiten evitar parcialmente Ormuz. Además, Rusia está explorando rutas por el Ártico gracias al deshielo; sin embargo, este camino es caro y lleva tiempo.

Las empresas están tomando medidas:

Diversifican sus rutas. Aumentan sus inventarios. Invierten en buques más grandes para adaptarse a los desafíos actuales.

No obstante, estas angostas puertas continúan determinando si tu compra llegará a tiempo o si mañana tendrás que pagar más por una barra de pan.