El PP denuncia que Collboni ha convertido a Barcelona “en la ciudad más cara para vivir de alquiler”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciado que Barcelona se haya convertido en la ciudad con los alquileres más caros de toda España, una situación provocada por las políticas fracasadas del gobierno de Jaume Collboni y con la complicidad de Junts, que se niega a eliminar la reserva del 30% que ha supuesto un freno a la construcción de viviendas en Barcelona.

Por ello, el PP ha puesto en marcha una campaña para reivindicar mejores políticas de vivienda en Barcelona, instalando un centenar de carteles repartidos por los diez distritos de la ciudad. Estos soportes incluyen un código QR que permite acceder a un vídeo en el que el propio Sirera explica la grave situación del alquiler en la ciudad. “Con esta acción queremos dar visibilidad a una problemática que afecta a miles de barceloneses, especialmente a los jóvenes que quieren emprender un proyecto de vida en la ciudad. Hoy, vivir en Barcelona es un lujo al alcance de muy pocos. Los precios están completamente disparados y las políticas restrictivas del gobierno Collboni han agravado la situación hasta límites inasumibles. Collboni ha tenido tiempo, recursos y mayorías para actuar, y ha preferido perseguir al propietario y bloquear al promotor”, ha señalado Sirera.

El dirigente popular ha recordado que “el precio del metro cuadrado ha llegado en algunos barrios de Barcelona a los 30 euros de media, lo que supone pagar 900 euros mensuales por un piso de apenas 30 m2. Esto no es un accidente: es el resultado directo de las políticas de la izquierda y de Junts”.

Sirera ha subrayado que “el principal problema de Barcelona es que no se construye vivienda nueva, en parte debido a medidas como la reserva del 30%, que ha sido un fracaso absoluto y ahuyenta a los promotores. Y lo más grave es que PSC y Junts, pese a conocer este fracaso, se niegan a eliminarla. Son cómplices directos de que Barcelona siga sin vivienda asequible”.

El control de alquileres fracasa en Barcelona y toda Cataluña

El portal inmobiliario Idealista ha señalado que, tras dos años de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 140 municipios catalanes, ha habido una «espantada» de la oferta de alquiler. La plataforma ha explicado que se ha producido “una enorme pérdida” de la oferta de arrendamiento de larga duración que se ha trasladado en su mayoría al alquiler temporal. Al tiempo que cae la oferta de alquiler de primera vivienda, Idealista también detecta que la demanda está disparada en las principales ciudades de Cataluña.

Tras dos años de control de alquileres en Cataluña, los resultados son mucho más negativos de lo que esperaban y prometían la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno central: las rentas siguen creciendo en las grandes ciudades, mientras que cada vez se firman menos contratos. Algunas de las localidades más pobladas de la autonomía incluso registran precios record.

La excesiva regulación no sólo está reduciendo el volumen de nuevos contratos, sino que las rentas no están registrando una tendencia a la baja generalizada en las grandes ciudades.

Los datos del Incasol sitúan el precio medio de los nuevos contratos de viviendas de alquiler en Barcelona en 1.153,11 euros al mes en el tercer trimestre del año pasado, lo que supone su nivel más alto desde el primer trimestre de 2024, justo cuando entraron en vigor los topes de precios. La tendencia en los primeros trimestres fue a la baja, pero en 2025 han registrado repunte tras repunte, hasta volver al punto de partida y superar en 20 euros al mes el promedio de verano de 2024 (1.133,3 euros), lo que arroja un incremento del 1,7%.

La capital catalana no ha sido la única gran ciudad que está experimentando un incremento de las rentas. De los 15 municipios más poblados, tan solo Reus registra una renta media mensual inferior a la de un año antes, tras situarse por debajo de 583 euros al mes. En su caso, también ha habido un descenso trimestral.

En Sabadell, en cambio, la renta media de los nuevos contratos vuelve a colocarse por encima de los 800 euros mensuales, mientras que en Tarragona alcanzan de nuevo los 680 euros que había dejado atrás en los trimestres previos. Sant Cugat del Vallés y Cornellá de Llobregat, por su parte, marcan sus precios más elevados desde verano de 2023.