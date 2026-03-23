Sánchez incrementa la deuda pública de España en 549.347 millones desde su llegada al poder, superando los 1,7 billones

La deuda pública en España ha alcanzado un nuevo récord. Este 23 de marzo de 2026, se sitúa cerca de los 1,7 billones de euros, una cifra que ejerce una fuerte presión sobre las finanzas del país. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018, el endeudamiento ha aumentado en 549.347 millones de euros, tal y como señala un análisis exhaustivo realizado por José María Rotellar en Libremercado, que se basa en datos oficiales del Banco de España.

Este ascenso no parece tener fin.

En el tercer trimestre de 2025, la deuda alcanzó los 1.709.330 millones, lo que supuso un incremento de 18.408 millones solo en ese lapso. Al cierre de 2025, se contabilizó en 1,69 billones, lo que representa un aumento de 78.108 millones con respecto al año anterior. Especialistas como José Ramón Riera advierten que cada español debe ahora cargar con una deuda promedio de 34.612 euros, lo que supone un incremento de 9.000 euros más desde 2018.

Este es el mayor aumento registrado durante un mandato democrático, superando los 600.000 millones acumulados por el Estado, comunidades autónomas y la Seguridad Social.

Desglose por administraciones

La Administración Central concentra la mayor parte del peso: durante el tercer trimestre de 2025, alcanzó los 1,57 billones, equivalentes al 94,8% del PIB. Por su parte, las comunidades autónomas han reducido su deuda a 338.804 millones, lo que representa una disminución de 4.001 millones. Sin embargo, la Comunidad Valenciana lidera este aspecto con una carga equivalente al 40,5% de su PIB, seguida por la Región de Murcia (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,5%) . En contraste, las regiones con menor endeudamiento son Navarra (9,9%) y Canarias (10,8%) .

En las grandes ciudades, los números son también significativos: Madrid acumula una deuda de 2.100 millones, mientras que en Barcelona asciende a 1.365 millones, y en Zaragoza, a 523 millones. La deuda correspondiente a la Seguridad Social ha crecido un asombroso 290% desde 2018 debido a déficits en pensiones, aunque ha experimentado una ligera bajada hasta los 126.173 millones en 2025.

Administraciones Deuda (millones €, Q3 2025) % del PIB Central 1.570.000 94,8% Autónomas 338.804 20,4% Locales 22.477 1,4% Seg. Social 126.173 7,6% Total 1.709.330 103,2%

Ratio deuda/PIB y costes

El ratio entre la deuda y el PIB se situó en el 103,2% en 2025 gracias al crecimiento económico; esto representa una reducción de un punto respecto al año anterior. Sin ajustes sobre el PIB actual, este índice sería del 105,4%. El Gobierno proyecta un ratio del 100,9% para 2026 y espera reducirlo hasta el 76,8% para el año 2041; aún así se encuentra lejos del umbral del 60% exigido por la UE.

Los intereses ya consumen unos impresionantes 39.000 millones anuales, equivalentes al (2,4% del PIB) o alrededor del total recaudado por el IVA(37,5%) o por el IRPF(26,8%) . A pesar del incremento en la recaudación fiscal (+10%) que se ha observado recientemente, la deuda sigue creciendo. En marzo de 2026, el Tesoro colocó unos 5.937 millones a tipos crecientes (del 2,404% a tres años), enfrentándose a necesidades de financiación nueva que alcanzan los 55.000 millones para este año .

El aumento diario es cercano a unos 200 millones de euros bajo el mando de Sánchez .

bajo el mando de . Por cada habitante: + 11.179 euros desde 2018 .

desde 2018 . En comparación con otros países europeos: el PIB per cápita español presenta retrocesos .

La AIReF ha solicitado una reducción del gasto público en 5.000 millones debido a la aceleración presupuestaria . El déficit estructural que alcanza los 4 puntos del PIB preocupa sobremanera a Bruselas . Este ritmo vertiginoso deja menos recursos disponibles para sanidad, educación e inversión; además plantea serios riesgos para la estabilidad si el BCE decide frenar sus compras .

España debe buscar formas efectivas para reducir cargas fiscales y controlar gastos para no comprometer su futuro.