El club de los ministros millonarios: 10 miembros del Gobierno Sánchez poseen más de 30 casas mientras los jóvenes no logran comprar

El Gobierno de Pedro Sánchez que se presenta como defensor del acceso a la vivienda no actúa en consonancia con su discurso. Diez ministros del gabinete del marido de Begoña acumulan más de 30 propiedades, incluyendo casas, terrenos, locales comerciales y garajes, en un contexto donde España enfrenta una crisis habitacional sin precedentes.

El propio presidente recibe más de 1.000 euros al mes por el alquiler de uno de sus inmuebles, lo que suma un total anual de 12.845 euros en rentas, de acuerdo a OkDiario. Posee dos viviendas y dos garajes en Madrid, un patrimonio relativamente modesto en comparación con el de sus ministros, pero que refleja claramente la desconexión entre su discurso y la realidad.

Esta contradicción plantea una pregunta incómoda: ¿cómo pueden promover políticas para facilitar el acceso a la vivienda quienes han construido verdaderos imperios inmobiliarios, mientras la población lidia con hipotecas y alquileres inalcanzables?

El 70% de los jóvenes menores de 35 años no puede permitirse comprar una casa en España, atrapados en un mercado donde los precios se disparan a diario y convertirse en propietario se siente como un sueño lejano.

Los magnates del ladrillo en el Consejo de Ministros

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lidera esta lista con cinco propiedades a su nombre. Su cartera incluye dos viviendas en Córdoba, otra en Málaga, un apartamento en Madrid y un piso en Marruecos adquirido en 2007, durante la crisis económica española. En solo un año, Planas logró hacerse con la vivienda madrileña, una casa cordobesa y una finca en esa misma provincia, completando su patrimonio con una plaza de garaje.

Óscar Puente, ministro de Transportes, posee seis inmuebles bajo la figura jurídica de nuda propiedad, lo que implica que los adquirió sin derecho a usarlos ya que están ocupados por otros inquilinos. Esta estrategia le permite acumular activos sin las responsabilidades asociadas a su ocupación.

Por su parte, Óscar López, responsable de Transformación Digital y Función Pública, tiene cuatro propiedades y una plaza de aparcamiento.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declara tres viviendas en Sevilla, junto a un garaje y un local que alquila por 1.125 euros mensuales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien gestiona lo que se considera el mayor problema para los españoles hoy día, revelaba en diciembre de 2023 tener tres casas: una en Ciudad Real con garaje y trastero; otra también en la provincia adquirida en 2011; y una tercera comprada sin carga hipotecaria registrada en 2018. Con razón le llaman la ministra risitas. Resulta irónico que quien dirige la política habitacional nacional y que ataca constantemente a los tenedores de varios inmuebles posea tres propiedades mientras millones luchan por acceder a una sola vivienda.

Félix Bolaños tiene tres inmuebles, dos viviendas en Madrid, una en Almería que cuenta con garaje. Alquila al menos una de ellas por la que se embolsa mil euros mensuales

Además, se suman Margarita Robles, Mónica García, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska tienen como mínimo dos viviendas a su nombre. Al igual que la exministra Teresa Ribera.

Los casos que trascienden: Iceta, Zapatero y Bono

El patrimonio declarado por estos ministros activos resulta insignificante comparado con los inmensos imperios inmobiliarios construidos por sus predecesores. Miquel Iceta, actual embajador ante la Unesco en París, ha declarado ante Hacienda poseer 27 inmuebles valorados en más de 10 millones de euros. En 2019 su patrimonio neto era apenas de 3,29 millones con solo tres propiedades. En cuestión de cinco años pasó a tener veintisiete inmuebles mientras España enfrentaba una crisis económica sin igual. Su estancia dorada en la capital francesa incluye un salario neto anual de 130.000 euros, además de vivienda oficial pagada y dietas sustanciosas; parece ser el refugio ideal para quien ha hecho del servicio público su forma personal de vida.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha forjado un patrimonio compuesto por inversiones poco transparentes y propiedades estratégicamente ubicadas. José Bono, exministro de Defensa, es dueño una mansión situada en Extremadura así como un emporio que va más allá del ámbito residencial e incluye instalaciones hípicas; esto es solo una muestra más del modo en que la política puede convertirse en trampolín hacia negocios privados muy lucrativos. Estos nombres conforman un selecto club donde gestionar imperios inmobiliarios privados no tiene nada que enviar a las grandes fortunas internacionales.

La brecha entre el discurso y la realidad

La contradicción alcanza su punto álgido cuando el Gobierno intenta implementar medidas relacionadas con la vivienda. Recientemente se aprobó un real decreto ley para establecer una congelación temporal sobre los precios del alquiler; sin embargo, esta medida enfrenta escasas probabilidades para ser validada por el Parlamento. Mientras tanto, aquellos ministros encargados de discutir estas políticas son precisamente quienes más inmuebles poseen en el país. El bienestar familiar parece importarles poco cuando hay nuevas parcelas disponibles para añadir al registro.

Para los jóvenes entre 30 y 40 años incapaces de acceder a una vivienda digna, contar con quince plazas de garaje en ciudades como Barcelona o poseer ocho viviendas sin cargas económicas aparentes —como declara Iceta— resulta ser un duro recordatorio ante la cruda realidad. Para sus dirigentes socialistas parece que este sistema se ha convertido simplemente en el negocio más rentable jamás conocido. La impunidad con la que estos políticos exhiben sus activos industriales y comerciales solo refuerza la idea de que viven alejados del día a día que enfrenta esa España trabajadora que lucha cada mes por cubrir su alquiler.