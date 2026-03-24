Mercadona demuestra cómo se crea empleo

Hoy analizamos un caso que desmonta uno de los relatos más repetidos en el debate político actual: la idea de que las empresas son el problema de la economía. Mercadona acaba de presentar sus resultados de 2025 y los números hablan por sí solos.

La compañía ha alcanzado 41.900 millones de euros en ventas, un récord histórico, y ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo en solo un año, elevando su plantilla hasta 115.000 empleados. Pero hay más. Mercadona obtuvo en 2025 1.729 millones de euros de beneficio neto, un 25% más que el año anterior. Y lo más relevante es qué hace con ese beneficio.

El 80% se reinvierte en la propia empresa para seguir creciendo, innovando y generando empleo.

Solo el 20% se destina a dividendos. Es decir, de cada euro que gana la empresa, 80 céntimos vuelven al negocio. También destacan las medidas para sus trabajadores. En 2025 Mercadona aplicó una subida salarial del 8,5%, repartió más de 700 millones de euros en paga variable —unos 5.400 euros extra por empleado— y añadió una semana más de vacaciones a su plantilla.

La filosofía de su presidente, Juan Roig, es clara: “Cuanto más das, más recibes.”

El impacto de la empresa en la economía española también es enorme. La cadena de valor de Mercadona, incluyendo proveedores, genera el equivalente al 1,9% del PIB de España y sostiene alrededor de 647.000 empleos directos e indirectos.

Además, la compañía aporta 690 millones de euros en impuestos, con un tipo efectivo del 22,8%, y más de 1.100 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.

En total, la actividad vinculada a Mercadona genera 12.150 millones de euros para las arcas públicas. 115.000 empleados. 41.900 millones en ventas. 5.000 empleos nuevos en un año. Un ejemplo de empresa española que crece, paga impuestos y crea empleo. La pregunta es inevitable: ¿Son realmente las empresas el problema de la economía… o son parte fundamental de la solución?