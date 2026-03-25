Aldama señala a ZP por canalizar petróleo de PDVSA para financiar al PSOE

Víctor de Aldama lanzó una acusación contundente el pasado 12 de marzo durante su declaración ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Presentó un sobre que le había entregado Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, junto con documentos que vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE en un negocio relacionado con el petróleo. La UCO de la Guardia Civil ya ha comenzado a investigar este asunto.

Entre los documentos se encuentra un certificado fechado el 4 de febrero de 2020, que ofrece seis millones de barriles de crudo provenientes de PDVSA, valorados en 250 millones de dólares, con un plazo de pago a 45 días. Se realizó un anticipo de 5 millones de euros en una cuenta rusa, aunque la operación se complicó. Según Aldama, perdió el control del asunto cuando entró en escena Zapatero. El expresidente habría orquestado el envío del crudo para financiar al PSOE y la candidatura de Pedro Sánchez a presidir la Internacional Socialista en 2022.

El papel de Francisco Flores

El empresario venezolano clave en todo este entramado, Francisco Flores Suárez, falleció el 6 de febrero de 2026 a los 55 años. Su grupo empresarial, Kingdom, y la Fundación Venezolana Nueva, dieron la noticia: «Ha sido llamado a la presencia de Dios». La UCO lo tenía bajo la lupa debido a su licencia para cupos de crudo de PDVSA y sus conexiones con Zapatero y Aldama.

Flores comenzó su carrera en los años noventa como técnico en Corpoven, una filial de PDVSA. Luego tomó las riendas de Elinca, donde obtuvo contratos significativos en la cuenca del lago de Maracaibo entre 2007 y 2012, gracias al apoyo del gerente de PDVSA, José Luis Parada Sánchez. Su vinculación con sociedades panameñas como Inversiones Innovadoras de Exportaciones Panameñas Inc. lo conecta aún más con el entorno cercano a Parada.

En cuanto a sus vínculos con el narcotráfico, hay que mencionar que en 2015, las autoridades estadounidenses incautaron su avión Beechcraft Super King Air 300 en Miami , sospechando actividades ilícitas relacionadas con drogas. Además, ese mismo año, su yate «The Kingdom» fue interceptado en la República Dominicana , portando 52 kilos de cocaína y dos kilos de heroína, aunque no se presentaron cargos.

en , sospechando actividades ilícitas relacionadas con drogas. Además, ese mismo año, su yate «The Kingdom» fue interceptado en la , portando 52 kilos de cocaína y dos kilos de heroína, aunque no se presentaron cargos. Respecto a sus finanzas, los FinCEN Files revelan hasta 286 transacciones sospechosas entre 2016 y 2017 dirigidas hacia lugares como las Bahamas, Luxemburgo y Bélgica. En un movimiento poco comentado, compró el Banco Sofitasa entre 2022 y 2023, con la dirección del mismo recaía sobre José María Nogueroles López desde 2024.

Aldama asegura haber mantenido reuniones con Flores y Zapatero en Caracas. Sin embargo, el expresidente niega tales encuentros y solo admite haber coincidido con Aldama en un vuelo privado hacia la República Dominicana. La investigación por parte de la UCO busca esclarecer si Flores actuaba como testaferro o socio offshore para Zapatero en Panamá.

Las pruebas presentadas por Aldama contra Zapatero

Aldama no se guarda nada. Asegura contar con pruebas que demuestran que tanto él como su familia volaron en un avión Falcon hacia República Dominicana. El exmandatario podría encontrarse «en serios problemas», sostiene Aldama, quien menciona posibles cargas ilegales en vuelos operados por Plus Ultra, una aerolínea que fue rescatada con fondos públicos.

El juez Moreno mantiene bajo secreto las actuaciones relacionadas con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Por otro lado, Aldama ha expresado su preocupación por su seguridad personal tras la filtración del contenido del sobre. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que aunque el crudo no llegó a moverse, sí existe constancia del anticipo ruso.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando empresas ubicadas en Panamá y el papel desempeñado por Flores como intermediario entre PDVSA y España. Aunque Zapatero rechaza todas las acusaciones, los documentos presentados dan mucho que pensar. Aldama insiste: tras esta trama petrolera venezolana se esconde una posible financiación encubierta.

Este escándalo trasciende fronteras y apunta alto dentro del panorama político español. ¿Qué decisiones tomará ahora el juez ante la imposibilidad actual de interrogar a Flores?