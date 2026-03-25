Cómo Moncloa presiona al IBEX

Hoy analizamos una historia que muestra hasta qué punto la política puede influir en las grandes empresas cotizadas. Lo que está ocurriendo en Indra no es solo una disputa empresarial. Es una auténtica guerra de poder en la que intervienen accionistas, fondos internacionales… y el propio Gobierno.

A través de la SEPI, que controla alrededor del 28% del capital de Indra, el Ejecutivo estaría intentando forzar la salida del actual presidente de la compañía, Ángel Escribano, en pleno conflicto por el control de la empresa. El detonante ha sido la operación de fusión entre Indra y EM&E, la compañía de defensa propiedad de los hermanos Escribano.

El Gobierno ha frenado esa operación alegando un posible conflicto de intereses, ya que el propio presidente de Indra participaría en la empresa que se pretende integrar en el grupo. Pero la historia no termina ahí.

Según varias informaciones publicadas en distintos medios, el Gobierno también estaría presionando a grandes fondos accionistas para que apoyen el cese de Escribano.

Incluso se habla de advertencias sobre posibles vetos o dificultades regulatorias si no se alinean con la posición de Moncloa. Todo esto ha tenido consecuencias inmediatas en los mercados. Las acciones de Indra han registrado movimientos bruscos ante el temor de que el Gobierno impulse cambios en la dirección de una de las compañías estratégicas del sector tecnológico y de defensa en España.

Cuando la política entra con tanta fuerza en una empresa cotizada, los inversores internacionales empiezan a observar la situación con mucha atención. Porque el mensaje que se transmite es delicado: que las decisiones empresariales pueden depender más de los equilibrios políticos que del propio mercado.

Y cuando hablamos de una empresa estratégica como Indra, con presencia en defensa, tecnología y sistemas críticos, el debate es aún más relevante.

La pregunta que queda encima de la mesa es muy clara: ¿Estamos viendo una operación para asegurar el control de una empresa clave para la seguridad y la defensa…o estamos viendo cómo la política empieza a manejar directamente las grandes empresas del IBEX?