El subidón del euríbor encarece las hipotecas variables tras dos años de descensos

El euríbor a un año ha dado un giro inesperado.

En una sola jornada, registró el mayor incremento diario en casi dos décadas. Se quedó a un paso del 3%, con una media mensual del 2,479% en marzo. Este hecho marca el inicio de un aumento en las hipotecas variables tras un par de años de estabilidad. Los préstamos comienzan a resultar más costosos.

Miles de hogares sentirán el impacto en sus economías. Como indica 20minutos.es, el indicador cierra marzo por encima del 2,4% y se prevén más tensiones. Entidades bancarias como Santander o BBVA ajustarán sus cuotas en breve. Inversores, es momento de considerar opciones fijas si es posible.

Mientras tanto, el IBEX 35 continúa con su danza volátil. Ayer comenzó con un ascenso del 0,47%, alcanzando los 16.967 puntos, pero luego perdió impulso. La acción de Puig se disparó un 14,45% debido a rumores sobre una posible fusión con Estée Lauder. Por su parte, Repsol subió un 2,12%, impulsada por el petróleo que ronda los 100 dólares. Sin embargo, Indra vio caer su valor en un 1,44% tras cambios en su dirección. En cuanto a Naturgy, experimentó una bajada del 0,94%, a pesar de sus recientes alianzas con Sonatrach.

Análisis de la volatilidad en el IBEX y acciones destacadas

Los inversores institucionales están vendiendo acciones activamente. El índice NAAIM se sitúa ahora en 60 puntos, su nivel más bajo desde abril pasado. La exposición neta al VIX ha aumentado hasta los 18 millones de dólares. Las posiciones cortas de fondos de cobertura han alcanzado el 12% en la renta variable estadounidense. En España, el selectivo pierde impulso debido a la presión ejercida por los bancos y por la situación de Indra.

Se presentan oportunidades interesantes:

Puig : Crece en doble dígito; desde JPMorgan creen que tiene más potencial a pesar del revuelo.

: Crece en doble dígito; desde JPMorgan creen que tiene más potencial a pesar del revuelo. Iberdrola : Con una nueva estimación por parte de Goldman Sachs , se destaca el superciclo en utilities a pesar de ciertas dualidades.

: Con una nueva estimación por parte de , se destaca el superciclo en utilities a pesar de ciertas dualidades. Aena : Desde Insight Investment , apuestan por un potencial del 60% hasta los 40 euros; además, se espera dividendo para abril.

: Desde , apuestan por un potencial del 60% hasta los 40 euros; además, se espera dividendo para abril. Amadeus : Según Jefferies , es recomendable comprar; hay un potencial del 21% hasta los 60 euros.

: Según , es recomendable comprar; hay un potencial del 21% hasta los 60 euros. Tanto Repsol como Naturgy han resistido la reciente caída gracias al aumento del crudo y gas.

Por otro lado, Solaria está pivotando hacia infraestructuras y centros de datos para mitigar riesgos energéticos. El PMI compuesto para la eurozona ha caído a 50,5, mientras que Alemania enfrenta desafíos derivados del conflicto en Irán y la estanflación.

Acción Variación reciente Potencial alcista Razón clave Puig +14,45% Alto Rumores sobre fusión con Estée Lauder Aena Estable +60% Dividendo en abril y aumento del tráfico aéreo Iberdrola Neutral 10% Superciclo renovable Amadeus +1,68% +21% Valor muy castigado hasta 2026 Repsol +2,12% Moderado Aumento del petróleo

Perspectivas económicas y recomendaciones para inversores

Las proyecciones para el IBEX 35 hacia 2026 son optimistas. Los analistas prevén medias superiores a los 16.000 puntos para mediados de año y máximos cercanos a los 22.000 puntos. Se establece un soporte histórico alrededor de los 17.800 puntos. Entre los riesgos destacan una política restrictiva por parte del BCE, tensiones comerciales y la volatilidad del petróleo proveniente de Oriente Medio.

En cuanto a hipotecas, se anticipan más incrementos. El euríbor podría superar el umbral del 3% si persiste la inflación. Algunas recomendaciones son:

Consideren cambiar a hipoteca fija cuanto antes para evitar sorpresas desagradables. En bolsa, apuesten por acciones como las de Puig, Aena, y también por las de Amadeus, mientras que sería recomendable evitar invertir en acciones de Indra, dados los rumores actuales. Diversifiquen su cartera incluyendo utilities como son las acciones de empresas como Iberdrola y Naturgy, incluso ante la presión que enfrenta este sector. Mantengan vigilancia sobre el comportamiento del VIX y sobre el petróleo; reduzcan su exposición si el NAAIM sigue cayendo. A corto plazo: el IBEX podría probar niveles cerca de los 17.000 puntos; soporte establecido en torno a los 16.500 puntos y resistencia alrededor de los 17.500 puntos.

Los bancos continúan liderando con márgenes beneficiados por la inflación actual; sectores como construcción y TIC crecen entre un 3,8% y un 4,2%. El sector farmacéutico presenta incrementos entre el 6% y el 7%. Además, cabe mencionar que el selectivo español supera al resto de Europa con una subida acumulada del 39% desde principios de 2024; no obstante, la guerra en Irán genera inquietudes adicionales que deben ser consideradas cuidadosamente.

La prudencia será recompensada durante estos tiempos inestables.