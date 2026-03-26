En 14 meses, 100.000 millones más de deuda

Hoy analizamos uno de los datos más preocupantes de la economía española: la velocidad a la que está creciendo la deuda del Estado. Según los datos oficiales del Tesoro Público, la deuda del Estado en circulación no deja de aumentar mes tras mes.

En enero de 2024 la deuda del Estado se situaba en 1,392 billones de euros. Un año después, en enero de 2025, ya había subido hasta 1,449 billones.

Pero lo realmente llamativo es lo que ha ocurrido en los últimos meses.

En febrero de 2026, la deuda del Estado alcanza ya 1,541 billones de euros.

Esto significa que en apenas 14 meses España ha añadido cerca de 100.000 millones de euros más de deuda pública.

Para entender la magnitud de la cifra: 100.000 millones de euros equivalen a más de 2.000 euros de deuda adicional por cada español en poco más de un año. El problema no es solo la deuda acumulada.

El verdadero problema es el coste de financiarla en un contexto de tipos de interés mucho más altos que hace unos años. Cada nuevo tramo de deuda que se emite tiene que pagar intereses más elevados. Eso significa más gasto público destinado a pagar intereses y menos recursos disponibles para otros usos.

Y la pregunta que cada vez más economistas se hacen es inevitable: ¿Hasta dónde puede seguir aumentando la deuda pública sin que tenga consecuencias sobre la economía? Porque la deuda siempre acaba pagándose de una forma u otra: con más impuestos, más inflación o menos crecimiento.