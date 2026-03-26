La Policía encuentra fajos de billetes ocultos entre libros en la vivienda del ex ‘tres’ de Montero

La Policía Nacional llevó a cabo ayer un registro en la casa de José Antonio Marco Sanjuán, quien fue la mano derecha de Chiqui Montero en la Abogacía del Estado, y descubrió fajos de billetes ocultos entre libros.

Esta exclusiva del periodista Alejandro Entrambasaguas pone de manifiesto cómo a Chiqui Montero le crecen los enanos en medio de un escándalo de corrupción que afecta al PSOE.

Anticorrupción ha interpuesto una querella contra Marco Sanjuán por cohecho, acusándolo de recibir sobornos a cambio de archivar pleitos fiscales.

Este registro es parte de una investigación más amplia sobre corrupción tentacular en el PSOE. Los agentes incautaron el dinero durante una operación sorpresa en su hogar madrileño.

Perfil de José Antonio Marco Sanjuán

José Antonio Marco Sanjuán ocupó el cargo de número tres en la Abogacía del Estado bajo las órdenes de Chiqui Montero, actual fiscal general.

Su carrera comenzó en 2023, siempre con un perfil ligado al PSOE. Desde 1998, ha sido abogado del Estado, defendiendo intereses públicos en casos delicados. Su cercanía a figuras socialistas se hizo evidente cuando coincidió con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Trayectoria clave : Pasó por despachos tanto en Valencia como en Madrid, especializándose en derecho administrativo.

: Pasó por despachos tanto en Valencia como en Madrid, especializándose en derecho administrativo. Vínculos políticos : Participó en pleitos fiscales que favorecieron a empresas vinculadas al PSOE.

: Participó en pleitos fiscales que favorecieron a empresas vinculadas al PSOE. Edad y familia: Tiene 52 años, está casado y es padre de dos hijos. Vive en un barrio residencial de la capital.

Detalles del registro

Los agentes actuaron con una orden judicial y revisaron estanterías donde encontraron billetes de 50 y 100 euros envueltos cuidadosamente. Si bien no se ha revelado el monto exacto, fuentes apuntan a que podría tratarse de decenas de miles. No se hallaron más billetes escondidos en cajones o colchones.

La querella presentada por Anticorrupción destaca:

Mordidas detectadas: Pagos realizados por empresarios para cerrar expedientes tributarios. Empresas implicadas: Al menos tres firmas con millonarias deudas con el fisco. Modus operandi: Transferencias poco claras y pagos en efectivo.

En cuanto a Chiqui Montero, mantiene silencio al respecto. Su equipo asegura que no estaba al tanto de los detalles. Sin embargo, la oposición no tarda en exigir su dimisión. A Chiqui Montero le crecen los enanos, sumando este caso a otros escándalos que sacuden al PSOE.