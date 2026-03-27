Cómo China se preparó durante años para una crisis de petróleo mundial y cuál es su punto débil

China ha estado preparándose durante años para afrontar posibles interrupciones en el suministro de petróleo del Golfo Pérsico. Actualmente, con el estrecho de Ormuz cerrado debido al conflicto entre Irán, EE.UU. e Israel, Pekín se encuentra ante un desafío significativo. Los envíos de crudo desde Medio Oriente han cesado, pero el gigante asiático cuenta con una posición sólida gracias a una planificación estratégica.

El país consume entre 15 y 16 millones de barriles diarios, lo que lo convierte en el segundo mayor consumidor mundial, solo superado por Estados Unidos. La mayoría del petróleo proviene de Irán y el Golfo a través del mar de China Meridional, una ruta crucial para la industria y el transporte en el sur. Pekín aprovechó los precios bajos para abastecer sus depósitos. Solo en enero y febrero de este año, realizó compras un 16% superiores a las del mismo periodo del año anterior.

Entre sus estrategias más relevantes:

Reservas estratégicas masivas : Las estimaciones indican que su stock se sitúa en 900 millones de barriles, lo que equivale a casi tres meses de importaciones. La Universidad de Columbia menciona cifras que alcanzan los 1.400 millones. Más de 46 millones de barriles iraníes están actualmente almacenados en petroleros en el mar de China Meridional , listos para ser utilizados.

: Las estimaciones indican que su stock se sitúa en 900 millones de barriles, lo que equivale a casi tres meses de importaciones. La Universidad de menciona cifras que alcanzan los 1.400 millones. Más de 46 millones de barriles iraníes están actualmente almacenados en petroleros en el mar de , listos para ser utilizados. Compras significativas a Irán : Este país absorbe más del 80% de las exportaciones iraníes. En 2025, importó 1,38 millones de barriles diarios (12% del total), muchos reetiquetados como provenientes de Malasia. Hay petróleo iraní sin despachar acumulándose en puertos como Dalian y Zhoushan .

: Este país absorbe más del 80% de las exportaciones iraníes. En 2025, importó 1,38 millones de barriles diarios (12% del total), muchos reetiquetados como provenientes de Malasia. Hay petróleo iraní sin despachar acumulándose en puertos como y . Medidas urgentes: Se dio la orden a las refinerías para detener las exportaciones de combustible con el objetivo de reducir los precios internos.

Para profundizar sobre estas reservas y la situación actual, puedes consultar este análisis detallado de BBC Mundo.

El giro hacia renovables reduce la dependencia

Sin embargo, China no solo se ha dedicado a acumular crudo. También ha impulsado energías limpias para disminuir su dependencia del petróleo. En 2024, este recurso representó solo una quinta parte de su consumo energético total. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda no aumentará significativamente.

El presidente Xi Jinping ha elevado las metas ambiciosas: alcanzar 3.600 GW en energía eólica y solar para 2035, lo que representaría el 42% a nivel mundial. Ya ha superado su objetivo inicial de 1.200 GW para 2030. Ahora prioriza la calidad sobre la cantidad, estableciendo acuerdos que evitan guerras por precios y fomentan proyectos competitivos en un mercado libre.

Esta diversificación incluye:

Combustibles sintéticos elaborados a partir de CO2 y agua, diseñados para almacenar energía renovable y ganar autonomía.

Hidrógeno y baterías, elementos clave para la inteligencia artificial y las exportaciones.

Reducción del peso del gas importado, que resulta ser el más costoso dentro de su matriz energética.

A corto plazo, las reservas pueden cubrir varios meses. Luego podría buscar apoyo en Rusia, su vecina cercana. Sin embargo, la guerra comercial con EE.UU. añade una capa más compleja a esta situación.

El talón de Aquiles: rutas marítimas y consumo interno

Aquí es donde surge el punto débil. El cierre del estrecho de Ormuz afecta rutas cruciales para China. Aunque firmó un pacto por valor de 400.000 millones de dólares con Irán a cambio de petróleo durante 25 años, solo ha recibido una pequeña parte hasta ahora. La dependencia respecto a las importaciones sigue siendo elevada, a pesar del volumen considerable que posee.

El consumo interno plantea otro desafío importante. Este representa solamente el 39,1% del PIB en 2023, comparado con el 67,9% registrado en EE.UU. o el 55,6% en Japón. La sobreproducción en sectores como energía solar o automóviles eléctricos genera una feroz competencia que afecta los márgenes económicos.

Aspecto Fortaleza de China Punto débil Reservas Entre 900-1.400 millones de barriles (2-3 meses) No está claro cuánto ya está utilizando frente a lo que guarda Importaciones Más del 80% proviene del crudo iraní + posibilidad Rusia Rutas como Ormuz se encuentran bloqueadas Renovables Objetivo ambicioso: alcanzar los 3.600 GW para 2035 Gas costoso y transición aún incompleta Consumo Fábricas y sector sur como motor económico Hogares débiles (39% PIB)

Si esta crisis se prolonga, los precios internos podrían dispararse y tener un impacto negativo en la economía local. Pekín muestra resistencia ante este panorama incierto, pero el mundo observa atentamente si su estrategia será capaz de soportar esta prueba real.