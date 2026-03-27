Irlanda crece 27.570€ por habitante, España 1.590€

Hoy analizamos un dato que dice mucho sobre la evolución económica de España en comparación con el resto de Europa: el crecimiento del PIB per cápita real. Los datos oficiales de Eurostat, medidos en euros constantes de 2015, permiten comparar cuánto ha mejorado realmente la renta de los ciudadanos europeos entre 2018 y 2025, eliminando el efecto de la inflación.

Y el resultado para España es preocupante.

Mientras muchos países europeos han experimentado aumentos muy importantes en la renta por habitante, España aparece en la parte baja del crecimiento.

El PIB per cápita real español pasa de 25.240 euros en 2018 a 26.830 euros en 2025. Eso supone un incremento de solo 1.590 euros por habitante en siete años, equivalente a un crecimiento del 6,3%.

Mientras tanto, otros países avanzan mucho más rápido. Irlanda, por ejemplo, pasa de 66.810 euros a 94.380 euros, un aumento de 27.570 euros por habitante, con un crecimiento del 41,3%. También destacan los países del este de Europa, que están convergiendo rápidamente con el resto del continente. Croacia crece un 30,2%, Bulgaria un 27,7% y Polonia un 25,2%.

Incluso economías tradicionalmente más maduras, como Portugal o Italia, crecen más que España en términos de renta real por habitante. En conjunto, la Unión Europea aumenta su PIB per cápita real un 7,5%, mientras que España se queda por debajo de esa media. Estos datos plantean una pregunta fundamental sobre la evolución económica del país.

Porque cuando la renta por habitante crece poco, significa que la capacidad real de los ciudadanos para mejorar su nivel de vida también avanza mucho más despacio. Y por eso el debate es inevitable:

¿Está creciendo realmente la economía española al ritmo que se nos cuenta…o estamos quedándonos atrás frente a gran parte de Europa?