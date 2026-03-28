La Abogacía del Estado ABANDONA a los guardias civiles asesinados en Barbate

🚨 La Abogacía del Estado ha decidido no personarse como acusación contra los narcotraficantes que asesinaron a dos guardias civiles en Barbate el 9 de febrero de 2024.

👉 Sí se ha personado… pero solo por el delito de daños a la zodiac. La embarcación de plástico, sí. La vida de dos agentes del Estado, no.

📍 Los hechos: Al piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, se le piden 119 años de cárcel por parte de las acusaciones particulares. Los acusados buscan una sentencia de conformidad para rebajar sus penas.

Hay cómplices que huyeron a Marruecos y que la justicia española aún no ha localizado. El ministro del Interior no se presentó en Europa cuando le reclamaron explicaciones sobre la ocultación de pruebas de la lancha.

🧾 Mientras tanto, el mismo Gobierno no dudó en utilizar la Abogacía del Estado para defender al exfiscal general, Álvaro García Ortiz. Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel, uno de los guardias fallecidos, lo ha dicho alto y claro: si se usó la Abogacía del Estado con el fiscal, ¿por qué no para defender a los guardias civiles que juraron su bandera y la cumplieron hasta morir?

🇪🇸 ¿Ciudadanos de segunda? ¿Hasta cuándo el Estado va a dar la espalda a quienes arriesgan su vida por protegernos?

En este vídeo te explico todo lo que está ocurriendo y lo que puede venir.