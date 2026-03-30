El nombre clave: Begoña

La Fiscalía Europea ha dado un paso más en el caso Barrabés y el escenario cambia de forma clara. Ya no se trata de sospechas genéricas: el foco se sitúa en indicios más consistentes en torno a adjudicaciones públicas y su posible irregularidad.

El núcleo de la investigación está en contratos financiados con dinero público que podrían no haberse asignado siguiendo criterios estrictamente objetivos. Es decir, si hubo o no trato de favor en procesos que deberían regirse por transparencia y concurrencia. Pero hay un elemento que eleva el caso por encima de todo lo demás.

La investigación conecta estos hechos con el entorno de Begoña Gómez, situándola como pieza clave en el contexto del caso y trasladando el foco directamente al corazón del poder. A partir de ese momento, el caso deja de ser únicamente empresarial.

Cuando aparecen contratos públicos, empresas y vínculos con el entorno de Moncloa, la cuestión pasa a ser política e institucional. La entrada de la Fiscalía Europea añade además un factor determinante: estamos ante un organismo que actúa cuando hay fondos europeos implicados, lo que eleva el nivel de control y la relevancia de la investigación.

En este vídeo analizamos qué se está investigando, por qué el caso ha cambiado de dimensión y qué implicaciones puede tener si los indicios siguen avanzando.

Porque la cuestión de fondo ya no es solo qué ocurrió… sino hasta dónde puede llegar este caso y a quién puede afectar.