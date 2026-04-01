Ángel Escribano dejará su cargo como presidente de Indra esta tarde tras la presión del Gobierno de Sánchez

Ángel Escribano, al frente de Indra, ha comunicado su decisión de dimitir para esta tarde, sucumbiendo a la presión ejercida por el Gobierno a través de la SEPI, que posee el 28% de la compañía. La chispa que encendió esta crisis fue un presunto conflicto de intereses en el intento de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa familiar que comparten los hermanos Ángel y Javier Escribano.

El enfrentamiento comenzó hace varias semanas. Indra, un coloso en el ámbito de defensa y tecnología, tenía planes para integrar EM&E, buscando así consolidar su posición en un sector estratégico. Sin embargo, la SEPI detuvo el proceso al advertir que los Escribano controlaban tanto la presidencia de Indra como el 100% de EM&E, además del 14,3% de derechos políticos en la empresa cotizada. Pedro Sánchez respaldó esta postura en Bruselas: «Es la SEPI quien está abordando este tema del conflicto de interés». Ante esto, la familia Escribano optó inicialmente por renunciar a la fusión, pero eso no fue suficiente; Moncloa intensificó las amenazas con posibles cancelaciones de contratos de defensa a EM&E, que están valorados en miles de millones.

En la nota adelantada por La Razón sobre la inminente dimisión, se expone cómo la presión del Gobierno ha sido constante.

La SEPI dejó claro que se debía resolver el conflicto antes de avanzar en cualquier otra dirección, estableciendo un ultimátum a la CNMV. Aunque Escribano había resistido en reuniones anteriores con apoyo de miembros independientes y fondos como Amber, las amenazas sobre los contratos familiares finalmente socavaron su posición.

El año pasado, el propio Gobierno Sánchez recomendó a Escribano para ser presidente, ignorando —según fuentes cercanas a Moncloa— sus intenciones de fusionarse con EM&E. A lo largo del tiempo, Indra ha crecido mediante adquisiciones en el sector armamentístico; sin embargo, esta operación habría otorgado a los Escribano y sus aliados un control importante frente a la SEPI. Tras el bloqueo, las acciones cayeron casi un 8% en bolsa.

Cronología relevante : Marzo 2026: SEPI advierte sobre el conflicto y detiene la fusión. 18 marzo: EM&E se retira «para evitar riesgos para Indra». 19 marzo: Reunión del núcleo duro; Escribano se mantiene firme. 25 marzo: Consejo sin resolución . Hoy, 1 abril: Dimisión confirmada ante presiones extremas .

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La salida de Escribano podría abrir puertas a nuevas alianzas, aunque también deja a Indra en una situación incierta. La SEPI tiene ahora la posibilidad de imponer un nuevo presidente afín que priorice los intereses estatales en defensa, un sector delicado donde hay contratos europeos en juego. Los accionistas temen una interferencia política; mientras tanto, la familia Escribano logra salvar EM&E del boicot pero pierde peso dentro de Indra.