El endeudamiento de España se dispara con el socialista Sánchez: cada español debe ya 34.254 euros, 10.000 más que en 2017

Imagínate despertarte cada día y descubrir que tu parte de la deuda pública ha aumentado mientras dormías.

Eso es lo que ocurre en España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. La cifra se ha disparado: 34.254 euros por español, según los datos del Banco de España sobre el endeudamiento que se ha incrementado, lo que representa unos 10.000 euros más desde 2017, año en que llegó a La Moncloa.

Desde entonces, la deuda pública ha crecido un 41,5%. En enero de 2026, alcanzó los 1,706 billones de euros, con un aumento de 8.003 millones solo en ese mes.

Durante el último año, se incrementó en 77.652 millones, a pesar de los récords en recaudación fiscal: un 10% más, principalmente en IRPF, que sumó 142.466 millones. Los números son abrumadores: 196 millones al día, lo que equivale a 136.150 euros por minuto. En una jornada laboral de ocho horas, se acumulan 65 millones más en deuda.

La Administración Central, que actúa bajo la dirección del Gobierno, encabeza este crecimiento desmedido: alcanzó los 1,558 billones en enero, marcando un incremento interanual del 5,2% y estableciendo un nuevo récord histórico. Las comunidades autónomas aportan 338.543 millones (también un máximo, +1%), mientras que las corporaciones locales han visto una caída hasta los 20.786 millones (-9,2%). En total, esto representa el 100,8% del PIB, superando la barrera del 100% sin ajustes por parte del INE.

Cifras que asfixian

Veamos algunos números clave desde que comenzó el mandato de Sánchez, en junio de 2018:

Incremento total : 549.347 millones hasta enero 2026.

: hasta enero 2026. Por persona : + 11.111 euros (partiendo de 828 euros el primer año).

: + (partiendo de 828 euros el primer año). En el cierre de 2025 , la deuda se situó en 1,698 billones , un aumento de + 77.652 millones respecto a 2024.

, la deuda se situó en , un aumento de + respecto a 2024. Desglose por tipo de deuda: Largo plazo alcanza los 1,44 billones, mientras que préstamos suman unos 174.798 millones.

Administraciones Deuda enero 2026 (millones €) Variación anual Central 1.558.000 +5,2% Autónomas 338.543 +1% Locales 20.786 -9,2% Total 1.706.000 +4,7%

El Gobierno se jacta de haber reducido el déficit al 2,2% del PIB en 2025 (la mejor cifra en dieciocho años), con un ahorro estimado de hasta 36.780 millones, cumpliendo así con las exigencias de Bruselas, además de lograr un superávit primario por primera vez desde 2007. Aseguran que la deuda bajará del actual 100,7% al 90% para 2031. Sin embargo, los críticos advierten sobre la falta de sostenibilidad del gasto público: el techo para 2026 es casi 100.000 millones más que en 2018, pese a la recaudación extra derivada de la inflación y aumentos salariales.

Gasto vs recaudación

Los impuestos experimentaron un notable incremento en 2025:

El IRPF subió un impresionante + 10,1% , alcanzando cifras históricas.

, alcanzando cifras históricas. El aumento total en ingresos: La inflación solo explica alrededor de 1,3 puntos del crecimiento observado.

A pesar de esto, la deuda sigue creciendo porque el gasto está devorando todo lo recaudado. La agencia independiente AIReF ha solicitado un recorte inmediato de unos 5.000 millones ante este gasto desbordado. Por su parte, la Comisión Europea estima un déficit estructural del 4% del PIB. Proyectos como el concierto catalán podrían restar decenas de miles de millones al Estado.

El ministro Carlos Cuerpo habla sobre «responsabilidad fiscal» y planes para emisiones netas por valor de 55.000 millones para 2026 mediante bonos verdes. Según sus proyecciones esperan un déficit del 2,1% este año; sin embargo, tensiones externas como la guerra en Irán podrían incrementar aún más los gastos relacionados con subsidios.

La carga de la deuda no es gratuita: los intereses drenan recursos presupuestarios esenciales y limitan la inversión privada y el empleo futuro. Aunque actualmente España crece gracias al gasto público, el PIB per cápita se encuentra rezagado respecto a la media europea. Cada euro adicional hipotecará aún más el futuro colectivo.

Mientras este ritmo continúe inalterable, esa pesada carga de 34.254 euros por cabeza seguirá incrementándose día tras día.