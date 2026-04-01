El oro se desploma un 20% desde el inicio de la guerra en Irán

El oro se ha convertido en un sorprendente perdedor en el contexto de la guerra en Irán.

Antes de que comenzaran las hostilidades, la onza troy cotizaba a 5.300 dólares, pero la semana pasada ya se encontraba en 4.000 dólares, lo que representa una caída del 20%. Este metal, tradicionalmente considerado un refugio seguro, está bajo presión por la búsqueda de liquidez y el fortalecimiento del dólar.

Los inversores institucionales están liquidando sus posiciones en oro para cubrir pérdidas sufridas en los mercados bursátiles. El S&P 500 y el Nasdaq han alcanzado mínimos preocupantes, evocando recuerdos de la crisis financiera de 2008 o del impacto económico de la pandemia en 2020.

Mientras tanto, el precio del petróleo supera los 100 dólares por barril, lo que aviva la inflación y complica cualquier intento de recortes por parte de la Fed. En este clima, el dólar se erige como un refugio más sólido.

En España, el comportamiento del IBEX 35 refleja esta tormenta económica. Ha perforado soportes cruciales como los 16.600 puntos en las últimas sesiones. En otras jornadas, ha caído hasta los 16.886 puntos, arrastrado por las pérdidas de compañías como Indra (-3,57%), Santander (-1,13%) y BBVA (-0,76%). En solo dos días, ha perdido más de 80.800 millones de euros en capitalización. Después de alcanzar un máximo histórico de 18.573 puntos en febrero, actualmente se encuentra entre los 16.900 y 17.100 puntos.

Por otro lado, hay algo de alivio con las cifras récord de beneficios que presenta Inditex, alcanzando los 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del +3,9%. Asimismo, las acciones de Puig Brands han subido un notable 14,96%, impulsadas por rumores relacionados con una posible colaboración con Estee Lauder. A su vez, tanto Repsol como Naturgy logran resistir con ganancias del 1,5% y 1,3%, respectivamente. Sin embargo, la rotación hacia activos defensivos está pesando sobre los bancos y otros sectores cíclicos que lideran las caídas.

Razones del batacazo del oro

Trampa de liquidez : Los grandes fondos están vendiendo oro líquido para tapar agujeros en sus acciones.

: Los grandes fondos están vendiendo oro líquido para tapar agujeros en sus acciones. Petróleo e inflación : El conflicto en el Estrecho de Ormuz afecta al crudo que ha alcanzado máximos históricos cerca de los 120 dólares , mientras las tasas permanecen elevadas.

: El conflicto en el Estrecho de Ormuz afecta al crudo que ha alcanzado máximos históricos cerca de los , mientras las tasas permanecen elevadas. Dólar y bonos : Con el aumento en los rendimientos, el oro pierde atractivo al no generar intereses.

: Con el aumento en los rendimientos, el oro pierde atractivo al no generar intereses. Técnica: La ruptura por debajo de los 5.000 dólares activa ventas automáticas entre los inversores.

El conflicto está poniendo a prueba al oro. Declaraciones sobre posibles diálogos entre Trump e Irán añaden más incertidumbre al mercado. Sin embargo, puede haber rebotes puntuales que lleven su precio a alrededor de los 4.500 dólares, aunque esto sea solo una solución temporal.

IBEX 35 en el ojo del huracán

El índice español siente una fuerte exposición a sectores cíclicos que están sufriendo debido a aranceles y a la influencia disruptiva de la inteligencia artificial. A pesar de que empresas como Telefónica y Endesa intentan marcar la pauta positiva, abren con un descenso cercano al -0,8%, situándose en torno a los 18.136 puntos. Además, tanto Cellnex como Solaria ven caer sus acciones cerca del 2%.

La volatilidad global afecta también al mercado español. En Wall Street hay nerviosismo relacionado con la inteligencia artificial y el desempeño reciente de empresas como Nvidia. Aunque los futuros apuntan a una recuperación parcial, el IBEX está experimentando su peor racha tras ocho meses consecutivos al alza.

Para profundizar más sobre esta caída del oro, puedes consultar este análisis en El Debate.

Predicciones económicas y consejos

Los expertos anticipan un posible rebote para el oro a medio plazo:

Los bancos centrales continúan comprando y diversificando sus reservas.

La fragmentación geopolítica junto con déficits fiscales podrían apoyar su valor.

La inflación persistente fomenta la necesidad de cobertura entre inversores.

El consenso es optimista: existen factores estructurales que se mantienen firmes a pesar del corto plazo incierto. De hecho, según analistas de Deutsche Bank, hay señales que apuntan hacia precios cercanos a los 7.000 dólares.

En cuanto al futuro del IBEX 35, las previsiones son mixtas:

Escenario Nivel IBEX Factores clave Bajista 16.000 pts Escalamiento del conflicto bélico; Fed sin recortes Neutral 17.000 pts Diálogos con Irán; resultados bancarios Alcista 18.000 pts Estabilización del petróleo; rebote tecnológico

Algunos consejos para inversores incluyen:

Reducir exposición al oro físico y optar por ETF con bajo apalancamiento.

En el caso del IBEX, considerar comprar acciones de empresas como Repsol (+por el petróleo) o Inditex (con sólida posición financiera).

(+por el petróleo) o (con sólida posición financiera). Evitar bancos volátiles como Santander y estar atentos a Puig ante posibles fusiones o adquisiciones.

y estar atentos a ante posibles fusiones o adquisiciones. Diversificar entre un 10% y un 15% en oro físico pensando a largo plazo.

Monitorear diariamente las fluctuaciones del dólar y el petróleo.

La paciencia es clave en estos tiempos inciertos: quien actúe precipitadamente podría perderse una inevitable recuperación.