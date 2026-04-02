Cómo China intenta frenéticamente escapar de la trampa energética del Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz ha dejado de ser un mero canal marítimo para transformarse en el centro de una confrontación geopolítica que está reconfigurando el mapa energético global.

Este estrecho, que apenas mide 33 kilómetros, es responsable de casi el 20% del petróleo que se consume en el mundo.

Sin embargo, desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el tráfico ha caído en picado. Los buques petroleros han pasado de una media de 24 al día a solo cuatro en ciertos momentos, con descensos superiores al 70% en los volúmenes transportados.

Actualmente, alrededor de 300 embarcaciones están atrapadas en el estrecho, inmovilizadas por la incertidumbre y las amenazas provenientes de la Guardia Revolucionaria iraní.

Para China, este parón representa un riesgo vital.

El gigante asiático consume cerca del 16% del petróleo mundial, cifra que ha crecido notablemente desde el año 2000, cuando solo representaba un 6% de la demanda global.

Aproximadamente el 45% del crudo que importa China transita por el Estrecho de Ormuz, siendo la mayoría proveniente del Golfo Pérsico: Arabia Saudí aporta 78 millones de toneladas anuales e Irak, alrededor de 65 millones.

Esta dependencia ha convertido a Pekín en un prisionero de una ruta ahora controlada prácticamente por Irán, quien decide qué buques pueden pasar según intereses geopolíticos.

Los petroleros vinculados a China —ya sea por propiedad, destino o bandera— han conseguido un «salvoconducto» no oficial para cruzar, mientras otros permanecen bloqueados.

Negociaciones y presión diplomática

Consciente del peligro que enfrenta, China ha comenzado negociaciones directas con Irán para asegurar la libre circulación de sus embarcaciones cargadas de petróleo crudo y gas natural licuado. Aunque mantiene un vínculo cordial con Teherán, Pekín está presionando a la República Islámica para evitar una paralización total del transporte marítimo. Datos sobre el seguimiento de embarcaciones han registrado casos como el del Iron Maiden, que logró cruzar el Estrecho tras cambiar su señalización a «armador chino», pero estas travesías aisladas no son suficientes para tranquilizar los mercados globales. Desde que comenzó el conflicto, los precios del petróleo crudo han aumentado más del 15%, y en España, los precios de la gasolina han subido casi un 19% desde finales de febrero.

No obstante, las negociaciones son solo una parte del plan. China está llevando a cabo una estrategia más amplia para diversificar su energía y así disminuir su vulnerabilidad estructural a largo plazo. El país ha acelerado sus inversiones en energías alternativas y ha incrementado notablemente su capacidad nuclear. Además, ha sellado un acuerdo estratégico con Rusia para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2, que atravesará Mongolia y suministrará hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales durante tres décadas. Este proyecto supone un cambio radical en la estructura energética asiática, permitiendo a China acceder a hidrocarburos rusos sin depender de rutas marítimas expuestas.

Las rutas alternativas: ferrocarril y oleoductos

Simultáneamente, China está impulsando el desarrollo del corredor ferroviario euroasiático como alternativa a las rutas marítimas. Mientras los petroleros iraníes tardan entre 30 y 40 días en llegar hasta China, la opción ferroviaria reduce ese tiempo a solo 15 días. Aunque los volúmenes actuales son modestos —con estimaciones sobre una capacidad potencial mensual cercana a las 600.000 toneladas y objetivos futuros que apuntan a alcanzar hasta un millón— esta infraestructura proporciona una resiliencia logística considerable. El corredor ferroviario disminuye la dependencia respecto a rutas marítimas vulnerables como las del Océano Índico, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Malaca, ofreciendo así a Pekín una vía terrestre más segura.

Además, China ha acumulado estratégicamente grandes reservas de petróleo que le permiten mantener cierto equilibrio durante crisis prolongadas. Estas reservas funcionan como un colchón temporal mientras se implementan soluciones más duraderas. Sin embargo, hay que reconocer que ninguna alternativa podrá sustituir completamente los flujos marítimos masivos en un futuro cercano. La infraestructura global se ha diseñado durante décadas alrededor del Estrecho de Ormuz; cualquier cambio requerirá inversiones colosales en logística y transporte.

El contraste con Europa y la autosuficiencia estadounidense

Mientras China se esfuerza por diversificar sus fuentes energéticas, Europa enfrenta una vulnerabilidad aún mayor. Aunque el continente no depende directamente del Estrecho de Ormuz como lo hace Asia, su exposición es indirecta pero devastadora: cerca del 80% del petróleo que transita por este estrecho va destinado a mercados asiáticos. Cuando China intenta reposicionarse para mitigar su debilidad, provoca alteraciones en mercados ya tensos, lo cual eleva la volatilidad global en los precios. En este escenario, Europa queda atrapada compitiendo directamente con Asia por suministros de gas natural licuado bajo condiciones más onerosas.

La situación contrasta notablemente con la postura adoptada por Estados Unidos. Mientras Europa ha incrementado su dependencia hacia mercados externos tras romper sus vínculos rusos durante la guerra en Ucrania, Washington ha apostado por potenciar sus propios recursos mediante técnicas como el fracking y otras tecnologías que Europa desechó por razones políticas y regulatorias. Como resultado, Estados Unidos se encuentra cerca de lograr una autosuficiencia energética que le permite ejercer presión geopolítica sin sufrir las consecuencias negativas derivadas de sus decisiones. En cambio, China, lejos de reaccionar desde una posición sólida, se encuentra lidiando con su propia vulnerabilidad; obligada a compensar esta debilidad mediante la diversificación de suministros y un refuerzo significativo en sus capacidades nucleares.

El nuevo equilibrio geopolítico

La crisis en el Estrecho de Ormuz revela una realidad incómoda: las tensiones geopolíticas están reconfigurando la geografía energética mundial. En este contexto, China intenta escapar de una trampa identificada y explotada deliberadamente por Estados Unidos. Al socavar la fiabilidad de las fuentes petroleras procedentes del Golfo Pérsico, Washington busca debilitar estratégicamente a Pekín dentro un marco más amplio de confrontación. Sin embargo, cada movimiento realizado por China para diversificar sus rutas energéticas tiene repercusiones para todos los actores internacionales involucrados. Cada paso altera equilibrios frágiles ya existentes en los mercados globales; esto solo eleva costes y volatilidad para todos los implicados. La lucha no se centra únicamente en obtener petróleo; va mucho más allá: se trata acerca quién tiene control sobre las arterias energéticas del planeta en un mundo aún anclado al uso intensivo de combustibles fósiles.