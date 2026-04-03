Renta: la ‘penitencia’ comienza este 8 de abril de 2026

Impuestos, Tasas y Declaración de la Renta.

La campaña de la Renta 2026 ya está aquí, abarcando los ingresos del año 2025.

Desde el próximo miércoles, 8 de abril, millones de contribuyentes en España podrán acceder al borrador a través de Renta WEB.

Este año, se presentan modificaciones en deducciones y tramos impositivos que podrían ayudarte a ahorrar si los aplicas adecuadamente. La Agencia Tributaria subraya la necesidad de comprobar los datos fiscales para evitar pagar más de lo debido.

El proceso es bastante sencillo si lo planificas bien. Puedes acceder mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia.

Realiza las modificaciones necesarias y envía tu declaración. Los expertos aconsejan no dejarlo para última hora, especialmente si tienes múltiples pagadores o ingresos provenientes de plataformas digitales.

En este especial de 20minutos encontrarás toda la información necesaria para prepararte.

Fechas clave que no puedes pasar por alto

Anota en tu calendario estos plazos fundamentales:

8 de abril al 30 de junio : Presentación por internet a través de Renta WEB o app de la AEAT . Esta es la opción más rápida y accesible desde el primer día.

: Presentación por internet a través de o app de la . Esta es la opción más rápida y accesible desde el primer día. 6 de mayo al 30 de junio : Servicio «Le llamamos» por teléfono, con cita previa desde el 29 de abril.

: Servicio «Le llamamos» por teléfono, con cita previa desde el 29 de abril. 1 de junio al 30 de junio : Atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria , con cita desde el 29 de mayo.

: Atención presencial en las oficinas de la , con cita desde el 29 de mayo. 25 de junio: Fecha límite para declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria.

Si te sale un resultado a devolver, no hay prisa por presentar. Pero si debes pagar, mejor adelántate para evitar recargos. En Bizkaia, la campaña arranca el 15 de abril, mientras que Patrimonio y Grandes Fortunas comenzarán el 4 de mayo.

¿A partir de qué sueldo tienes la obligación de declarar?

No todos están obligados a presentar la Renta 2026. Aquí tienes los límites relevantes:

Situación Límite bruto anual para obligación Un pagador Más de 22.000 € Dos o más pagadores Más de 15.876 € (si el segundo supera los 1.500 €) SMI o rentas bajas Exentos si son inferiores a 16.576 € Pensionistas/desempleados Exentos bajo 16.576 € con un pagador

Si percibes el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no superas ese umbral, puedes olvidarte de declarar. Sin embargo, es recomendable revisar siempre: ventas inmobiliarias, alquileres o ingresos digitales pueden obligarte a presentar aunque estés por debajo del límite.

Novedades que impactan tu declaración

Este año, Hacienda estará atenta a ciertas deducciones. Presta especial atención a las siguientes:

Deducción para rentas bajas : Hasta 340 € si tus ingresos laborales son inferiores al SMI o no superan los 6.500 € en ingresos no laborales. Esta deducción disminuye hasta desaparecer en los 18.276 €.

: Hasta si tus ingresos laborales son inferiores al SMI o no superan los 6.500 € en ingresos no laborales. Esta deducción disminuye hasta desaparecer en los 18.276 €. Rentas del ahorro : Se introduce un nuevo tramo al 30% para ganancias superiores a los 300.000 € anuales; los primeros 6.000 € tributan al 19%.

: Se introduce un nuevo tramo al para ganancias superiores a los anuales; los primeros 6.000 € tributan al 19%. Eficiencia energética : Deducciones aplicables por vehículos eléctricos, puntos de recarga y energías renovables; autónomos pueden amortizar libremente si usaron estos recursos en los años fiscales del 2024-2025.

: Deducciones aplicables por vehículos eléctricos, puntos de recarga y energías renovables; autónomos pueden amortizar libremente si usaron estos recursos en los años fiscales del 2024-2025. Autónomos en módulos: Umbrales prorrogados, con un incremento del 5% en gastos difíciles de justificar.

Además, es probable que la administración preste atención especial a tratamientos dentales, alquileres y situaciones personales específicas. Asegúrate siempre de tener justificantes adecuados. Si vendes una vivienda o posees inmuebles vacíos, calcula bien cómo te afectará esto.

Tres maneras para presentar sin complicaciones

Elige la opción que mejor te convenga:

Por internet: Desde ya mismo, el 99% lo hace así; consulta tu borrador, modifica lo necesario y envía todo en cuestión de minutos. Por teléfono: Ideal si no te manejas bien con lo digital; un agente te asistirá. Presencialmente: Para casos más complejos, aunque solo estará disponible un mes al final.

No olvides revisar tu borrador: Hacienda recoge información automáticamente sobre bancos y empresas pero puede omitir donativos o deducciones autonómicas en ocasiones. Si eres autónomo bajo estimación directa, recuerda incluir tus cuotas a la Seguridad Social y planes de pensiones.

Ten lista toda la documentación necesaria: retenciones, facturas por alquileres o seguros. Así evitarás idas y venidas innecesarias. Con estas novedades, la Renta 2026 premia la sostenibilidad y apoya a las rentas modestas. Comienza este proceso con buen pie y cierra el año fiscal sin estrés.