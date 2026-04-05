Cuatro maneras en que la guerra de aranceles de Trump ha sacudido la economía global

Hace un año, Donald Trump lanzó su Día de la Liberación, imponiendo aranceles del 10% de manera generalizada, e incluso hasta un 50% en países con un alto déficit comercial.

Lo que prometía ser un revulsivo para la industria estadounidense ha derivado en caos: mercados desplomándose, inflación en aumento y cadenas de suministro desmoronadas.

En España, el déficit comercial se disparó un 41,6% durante ese año, alcanzando los 57.054 millones de euros.

Los mercados no tardaron en reaccionar. Dos sesiones consecutivas marcaron caídas severas: el Ibex 35 se dejó más del 5% en cada una de ellas.

Aunque Trump ofreció pausas para negociar acuerdos, como el que se logró a finales de agosto con la Unión Europea, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló gran parte de esos gravámenes en febrero de 2025, lo que supuso una significativa derrota legal para su administración. Sin embargo, los aranceles continúan altos y su situación es volátil.

1. Caída drástica de importaciones de China a EE.UU.

Las importaciones estadounidenses desde China sufrieron un desplome notable. En mayo de 2025, estas cayeron un 43,5% interanual, situándose en 19.400 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2001 (con una cuota del 7,1%). Entre enero y mayo, la caída fue del 41%, descendiendo desde los 3.600 millones iniciales.

Productos clave afectados: maquinaria eléctrica (-43,4% en mayo), muebles, juguetes y ropa.

A pesar de excepciones como teléfonos y ordenadores, el hardware también vio descensos del 43%.

En respuesta, China redirigió sus envíos: las exportaciones hacia Vietnam y otras naciones del sudeste asiático aumentaron, mientras su cuota en EE.UU. disminuyó del 13% al 9%.

Consulta más sobre esta caída en las exportaciones chinas por los aranceles de Trump.

2. Aislamiento económico de EE.UU.

La economía estadounidense se ha vuelto más aislada. Ha sustituido parte del comercio con China por intercambios con países como Vietnam y Bangladesh, donde se producen bienes a bajo costo. Su participación en el comercio mundial ha disminuido al 15%, amortiguando así el impacto global.

Crecimiento en EE.UU. : del 2,8% en 2024 al 2,1% el año pasado.

: del 2,8% en 2024 al 2,1% el año pasado. El empleo permanece estancado y muchas familias enfrentan una crisis de asequibilidad.

Investigaciones como las realizadas por Brookings apuntan a un impacto limitado en el PIB (-0,1% a -0,13%), aunque se están reasignando recursos entre sectores.

3. Incertidumbre e inflación mundial

La volatilidad actual genera inquietud. Se estima que los flujos comerciales globales podrían caer entre un 4 y un 9%, mientras que las exportaciones estadounidenses podrían retroceder entre un 12 y un 31%. El PIB global podría verse afectado negativamente: -0,2 pp directamente y hasta -0,5 pp debido a la incertidumbre. A medio plazo, las proyecciones apuntan a más de -2 pp.

En España , el déficit comercial creció un +41,6%.

, el déficit comercial creció un +41,6%. La inflación presiona los bolsillos; el petróleo tipo Brent alcanzó precios récord en marzo debido a las tensiones geopolíticas.

alcanzó precios récord en marzo debido a las tensiones geopolíticas. La guerra en Oriente Próximo impulsó los precios del gas y petróleo hasta los 100 dólares, afectando al 80% del comercio marítimo mundial.

Impacto en PIB Escenario bajo Escenario alto Global -0,5 pp -2 pp+ EE.UU. -0,13% -3,78% Eurozona -0,2 pp Mayor

4. Redirección comercial y resiliencia china

A pesar de los obstáculos impuestos por los aranceles, China ha logrado sortear la adversidad: sus exportaciones globales crecieron un 5,5% en 2025 frente al crecimiento del 4,6% registrado en 2024. Además, logró alcanzar un superávit récord de 1,2 billones de dólares. No todo se debe a los aranceles; también influyen la menor demanda proveniente de EE.UU. y un yuan más fuerte.

Acuerdos como el establecido entre EE.UU.-Vietnam han desviado flujos comerciales hacia nuevas rutas.

han desviado flujos comerciales hacia nuevas rutas. Asimismo, China está intensificando sus ventas hacia la región ASEAN y la Unión Europea mientras relocaliza parte de su producción.

Aunque persisten amenazas sobre aranceles que podrían alcanzar hasta el 245%, la economía global muestra resistencia ante estas tensiones; sin embargo, la volatilidad es una constante que inquieta a muchas empresas . El panorama comercial ha cambiado para siempre.