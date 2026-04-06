Madrid lidera el empleo en España con un crecimiento del 3% y más de 112.000 nuevos trabajadores

La Comunidad de Madrid se consolida como el principal motor de creación de empleo en España tras sumar 112.599 nuevos trabajadores en el último año, lo que supone un crecimiento del 3%, medio punto por encima de la media nacional.

En este periodo, la región ha generado el 21,5% del total de nuevos empleos del país, con una media de 308 puestos diarios, elevando el número de afiliados hasta los 3.879.420, el segundo mejor registro de la serie histórica.

Según los datos publicados este martes por el Gobierno central, correspondientes al mes de marzo, el paro interanual descendió en 11.192 personas (-3,8%), situando el total de desempleados en 282.625, la cifra más baja para este mes desde 2008 y encadenando 24 meses consecutivos por debajo de los 300.000.

El desempleo se redujo tanto entre mujeres (-3,9%) como en hombres (-3,7%) y en todos los tramos de edad: menores de 30 años (-0,4%), población de 30 a 54 años (-6,2%) y mayores de 55 (-1,5%). También se registraron caídas en todos los sectores de actividad, con especial intensidad en la construcción (-13,3%) y la agricultura (-11,1%), seguidos de servicios (-2,8%) e industria (-2,3%).

Por su parte, el número de autónomos creció en 4.402 personas (+1%) respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 441.542 trabajadores por cuenta propia, el máximo histórico en la región.

Con estos datos, la Comunidad de Madrid refuerza su posición como líder económico nacional, impulsada por el crecimiento del empleo, el mayor PIB del país y una política fiscal competitiva.