Si el Gobierno lo permite

El peligro de ver un bono de EEUU en el 4,5%

Archivado en: Economía

Cuando el bono de Estados Unidos se acerca al 4,5%, deja de ser un dato técnico y se convierte en una señal global. La rentabilidad del bono del Tesoro americano empieza a competir directamente con la Bolsa y cambia el comportamiento de los inversores.

Si puedes obtener cerca de un 4,5% con deuda pública estadounidense, considerada uno de los activos más seguros del mundo, muchos inversores reducen exposición a renta variable y trasladan capital hacia los bonos.

Ese movimiento tiene consecuencias inmediatas. Cuando suben las rentabilidades de los bonos, caen las valoraciones de las empresas. El motivo es simple: aumenta la alternativa sin riesgo y el dinero rota fuera de la Bolsa.

Es un ajuste financiero que históricamente ha provocado episodios de volatilidad y caídas en los mercados. Pero el problema va más allá. Un bono americano en niveles cercanos al 4,5% refleja que los tipos de interés se mantienen elevados en un contexto donde la inflación sigue siendo resistente y el crecimiento económico se debilita. Es decir, aparece el riesgo de estanflación: inflación alta con crecimiento bajo. Ese es el peor escenario para los mercados. Y aquí entra otro factor clave: la Reserva Federal. Si mantiene tipos altos, presiona a la economía. Si los baja demasiado pronto, la inflación puede repuntar.

Es una situación complicada sin una salida clara. En este vídeo analizamos por qué el bono americano al 4,5% preocupa a los mercados, qué significa para la Bolsa y por qué este nivel puede marcar un punto de inflexión para la economía global.

Porque cuando sube el bono americano… se mueve todo el sistema financiero.

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