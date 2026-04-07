Irlanda: La cuarta potencia industrial de Europa

La industria europea está cambiando… y los datos son demoledores.

Entre 2019 y 2025, el PIB real del sector industrial en Europa apenas ha crecido un 2,9%. Pero detrás de esa media se esconde un cambio profundo en el mapa industrial del continente. Irlanda dispara su producción industrial un 83,3% y se consolida como la cuarta potencia industrial de Europa.

Un crecimiento extraordinario que contrasta con el estancamiento de las grandes economías. Mientras tanto, España prácticamente no crece. El PIB industrial pasa de 174.101 millones a 174.954 millones. Apenas un 0,5% en seis años. Es decir, crecimiento prácticamente nulo.

Pero el problema no es solo España. Alemania cae un 8,2%. Francia retrocede un 2,1%. Y varias economías industriales del Este registran caídas aún mayores. Esto significa que el peso industrial europeo se está desplazando. Algunos países crecen con fuerza, mientras otros pierden capacidad productiva.

Y aquí aparece la pregunta clave: ¿por qué Irlanda crece un 83% y España apenas un 0,5%? ¿Es fiscalidad? ¿Es regulación? ¿Es inversión? ¿Es política industrial? Lo es todo.

En este vídeo analizamos cómo está cambiando el mapa industrial europeo, por qué Irlanda se dispara y qué significa que España lleve seis años sin crecimiento industrial.