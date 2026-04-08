Si el Gobierno lo permite

El Escudo Social es un camelo

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El llamado “escudo social” vuelve al debate… pero los datos cuentan una historia muy distinta. Según datos de Eurostat, España ocupa el puesto 12 de la Unión Europea en gasto público destinado directamente a los hogares. Es decir, estamos lejos de los países que más ayudas destinan a sus ciudadanos.

El gasto en consumo individual del gobierno en España se sitúa en 3.200 € por habitante. Muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza los 4.250 €, y todavía más lejos de la media de la zona euro, que se sitúa en 4.730 €. Esto significa que España gasta 1.050 € menos por persona que la media europea en ayudas directas a los hogares.

Y la comparación con los países líderes es aún más clara. Luxemburgo supera los 11.000 € por habitante.

Suecia y Dinamarca superan los 8.000 €.

Países Bajos roza los 8.000 €.

Incluso Francia y Alemania destinan más de 5.600 € por habitante.

España, en cambio, se queda muy por debajo de esas cifras. Esto abre un debate importante: mientras se habla constantemente del “escudo social”, los datos muestran que España no está entre los países que más apoyo directo dan a los hogares.

En este vídeo analizamos qué mide exactamente este indicador, dónde se sitúa España frente a Europa y qué significa realmente este dato en términos de ayudas públicas a los ciudadanos. Porque la clave no es solo el discurso… sino cuánto dinero llega realmente a los hogares.

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