El petróleo cae por debajo de los 100 dólares y el Ibex 35 sube con fuerza

La reciente declaración de Donald Trump sobre un alto el fuego temporal con Irán ha generado un temblor en los mercados.

La decisión de retrasar ataques a las infraestructuras energéticas iraníes durante dos semanas ha reabierto el estrecho de Ormuz y ha disipado las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.

El Brent se sitúa en 99,94 dólares por barril, lo que representa una caída del 10,92%, mientras que el WTI también se ve afectado, perdiendo un 10% hasta alcanzar los 88,13 dólares.

Este cambio en el panorama geopolítico está impulsando al alza a las bolsas de todo el mundo.

Europa se posiciona como líder con un incremento del 1,5% tanto en el DAX como en el Ibex 35, superando a Wall Street, donde el avance del S&P 500 y del Nasdaq es más moderado. El Russell 2000 destaca entre las expectativas de tipos bajos. En España, el Ibex 35 continúa su trayectoria ascendente por tercera jornada consecutiva y se aproxima a los 17.600 puntos, quedando a un 6% de alcanzar sus máximos históricos.

Análisis de acciones en el Ibex 35

El sector financiero es quien marca la pauta. Caixabank experimenta un aumento del 1,54% y Banco Santander del 1,24%, beneficiándose de una disminución en la prima de riesgo y un renovado apetito por el riesgo. Por otro lado, los valores energéticos, que habían sido golpeados por la volatilidad anterior, parecen recuperar terreno. Indra retrocede un 1,05% y Rovi un 0,91%, aunque la tendencia general sigue siendo alcista.

Ganadores clave : Los bancos como Caixabank y Santander destacan con incrementos superiores al 1%.

: Los bancos como y destacan con incrementos superiores al 1%. Sectores beneficiados : Financiero y utilities son los más sensibles a la fluctuación de precios energéticos.

: Financiero y utilities son los más sensibles a la fluctuación de precios energéticos. Pérdidas menores: Las empresas tecnológicas y farmacéuticas como Indra y Rovi son las que frenan el impulso.

Para quienes invierten, es recomendable realizar compras selectivas en bancos. Es mejor evitar las energéticas volátiles hasta que se confirme una desescalada clara. Diversificar con acciones del S&P 500, proyectadas hacia los 7.300 puntos para 2026, podría ser una estrategia acertada.

Tendencias financieras globales

Las bolsas mundiales están experimentando una evolución positiva tras la sacudida provocada por la caída del petróleo. Europa muestra un crecimiento mayor que EE.UU., con el Ibex destacándose notablemente. Además, el precio del gas ha bajado un 5%, lo que contribuye a aliviar la inflación. Se espera que el crecimiento global se mantenga estable para 2026, liderado por EE.UU., donde se prevé un fuerte consumo e inversiones en inteligencia artificial cercanas a los 500.000 millones de dólares. La inflación parece estabilizarse cerca de los objetivos establecidos, mientras la Fed contempla flexibilizar las tasas por debajo del 3%.

Índice Variación reciente Nivel actual Ibex 35 +1,5% ~17.611 pts DAX +1,5% Avance moderado S&P 500 + moderado Hacia 7.300 pts Brent -10,92% 99,94 $/barril

La tendencia actual indica una rotación hacia small caps y créditos investment grade, con diferenciales situados en los 85 pb. El oro se mantiene por encima de los 5.250 dólares como refugio seguro ante posibles turbulencias futuras.

Predicciones para el Ibex hoy y economía 2026

Hoy arranca fuerte el Ibex 35, apuntando hacia los 17.600 puntos gracias al PMI servicios que alcanzó un buen nivel de 53,3; mejor de lo esperado por muchos analistas. Las expectativas sobre una desescalada en Oriente Medio respaldan estas subidas sostenidas. Para el año 2026 se estima que el crecimiento mundial alcance un robusto porcentaje del 3,1%, con España mostrando resiliencia gracias a su conexión con Latinoamérica y su sector bancario sólido.

Algunas recomendaciones concretas son:

Compra bancos españoles, como Santander o BBVA, aprovechando su exposición a Latinoamérica y tipos bajos. Reduce la exposición al petróleo, esperando confirmación sobre la apertura total del estrecho. Diversifica globalmente, destinando un porcentaje del portafolio a EE.UU., Europa y emergentes. Mantente alerta respecto a la Fed; recortes en tasas favorecen a las acciones.

Si este alto el fuego perdura en el tiempo, es muy probable que veamos al Ibex acercarse pronto a sus máximos históricos. Es aconsejable establecer stop-loss alrededor de los 17.000 puntos para manejar cualquier posible volatilidad residual.

Fuentes

El mercado parece recompensar esta paz temporal: ¿será duradera o solo un rebote pasajero? Mantén tus ojos bien abiertos para lo que suceda en Ormuz.