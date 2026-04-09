Récord: La DGT dispara su recaudación con una multa cada cinco segundos

Imagina que mientras conduces, cada cinco segundos se impone una multa por parte de la DGT.

Esto fue lo que ocurrió en 2025, cuando la Dirección General de Tráfico alcanzó un récord histórico con 6.106.354 denuncias, superando por primera vez la barrera de los seis millones.

Este incremento es notable en comparación con los 5,4 millones del año anterior y los 5,5 millones de 2022, lo que evidencia una clara tendencia al alza en las sanciones.

Este impresionante volumen se traduce en 16.730 multas diarias, lo que equivale a unas 700 por hora o 12 por minuto.

Aunque estas cifras son sorprendentes, hay que señalar que no incluyen las multas de Cataluña ni del País Vasco, donde las competencias son gestionadas de forma autónoma. Sin embargo, si se sumaran esos datos, el total nacional sería aún más elevado.

En el ranking por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista con 1.526.897 denuncias, seguida por la Comunitat Valenciana (939.573) y Madrid (721.465). A nivel provincial, Madrid también se sitúa a la cabeza (721.465), seguida por Valencia (468.121) y Cádiz (369.586). Así, el arco mediterráneo y el sur del país concentran gran parte de las infracciones.

El principal motivo detrás de estas sanciones sigue siendo el exceso de velocidad, que representó el 63% de las multas en 2024 según datos oficiales. Aunque aún no se han publicado cifras desglosadas para 2025, la proliferación de radares fijos, tramos y pórticos ha sido clave en este aumento. En ese año se activaron 106 de los 122 nuevos puntos previstos. Conductores entrevistados en este reportaje de Antena 3 admiten haber cometido errores al volante; sin embargo, muchos consideran que esto responde más a un afán recaudatorio: «Recaudar, recaudar y recaudar», comenta uno tras abonar 200 euros por una infracción relacionada con una línea continua.

¿Aumenta la seguridad con tantas multas?

La DGT sostiene que un mayor control contribuye a reducir la siniestralidad en las carreteras. En 2025 se registraron 1.028 accidentes mortales con un total de 1.119 fallecidos, lo que supone 35 menos que en el año anterior. Además, durante el primer trimestre de 2026 se observó un descenso del 22% en víctimas mortales (196 frente a 252), a pesar del incremento en desplazamientos. Sin embargo, la Semana Santa de ese mismo año cerró con peores cifras: 30 fallecidos en 28 siniestros, tres más que en 2025.

La automatización de radares y cámaras ha llevado a un aumento significativo en las sanciones. Expertos de Pyramid Consulting destacan cómo esto ha acelerado el ritmo a niveles «vertiginosos». Pero surge la pregunta: ¿se trata realmente de mejorar la seguridad o simplemente es una cuestión económica? La DGT, bajo la dirección de Pere Navarro, afirma estar salvando vidas; no obstante, hay voces críticas que hablan ya de «sablazo histórico».

Comunidad Multas 2025 Andalucía 1.526.897 Comunitat Valenciana 939.573 Madrid 721.465 Castilla y León 601.184

Otros puntos destacados incluyen los radares para controlar el uso del cinturón y la polémica generada por la baliza V-16, que podría aumentar aún más las sanciones impuestas. Los conductores piden más presencia física de la Guardia Civil en carreteras y menos dependencia tecnológica para controlar infracciones. Mientras tanto, la vigilancia va en aumento: se prevé que para 2026 lleguen nuevos radares pendientes.

El récord alcanzado en 2025 deja planteada una inquietante pregunta: ¿es suficiente multar a este ritmo para cambiar los hábitos al volante? La carretera sigue cobrando su peaje humano.