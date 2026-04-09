La UCO investiga más de 1.000 cuentas relacionadas con Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa ha ampliado de forma significativa la investigación sobre la trama vinculada a Santos Cerdán. Según la información publicada, los investigadores están analizando más de 1.000 cuentas bancarias relacionadas con empresas del entorno investigado.

El objetivo es claro: seguir el rastro del dinero. La investigación se centra en movimientos financieros que abarcan más de una década, revisando ingresos, pagos y transferencias para reconstruir cómo se habrían canalizado los fondos.

El foco principal está en posibles adjudicaciones públicas manipuladas y en el cobro de comisiones.

Los investigadores analizan si distintas empresas habrían sido utilizadas como estructuras para mover dinero y ocultar su destino final. La magnitud del análisis es uno de los elementos más relevantes. No se trata de operaciones aisladas, sino de una revisión masiva de cuentas y movimientos financieros para determinar si existió una operativa organizada.

Además, el procedimiento judicial ya apunta a la existencia de indicios que podrían encajar en delitos relacionados con organización criminal y actuaciones contra la Administración Pública. En este vídeo analizamos qué se está investigando exactamente, por qué el número de cuentas es tan relevante y qué implicaciones puede tener el seguimiento del dinero durante tantos años.

Porque cuando una investigación revisa más de 1.000 cuentas bancarias…la cuestión ya no es solo qué ocurrió…sino hasta dónde llega realmente la trama.