Si la banca cede… la banca pierde

El Gobierno está sondeando a la banca para que inyecte capital en el fondo soberano impulsado desde Moncloa. La idea es atraer dinero privado para acompañar inversión pública y poner en marcha el vehículo en los próximos meses. Pero este fondo no sería un fondo soberano tradicional.

Según la información publicada, aún se negocia con el sector financiero y no están definidos los mecanismos concretos de participación ni el grado de control que tendrían las entidades. El esquema planteado pasa por que el capital privado acompañe al público, con el ICO como posible gestor del vehículo.

Es decir, utilizar recursos de la banca para financiar inversiones diseñadas desde el ámbito público. Y aquí aparece el debate clave. Si los bancos aportan capital, pero no controlan la selección de inversiones, el riesgo financiero lo asumen las entidades… mientras las decisiones se toman desde el poder político. Esto cambia completamente la lógica habitual. En una inversión privada, quien pone el dinero decide. En este caso, la ecuación puede invertirse. Además, este tipo de instrumentos abre una cuestión importante sobre el papel del sector financiero: ¿debe la banca participar en vehículos impulsados políticamente? ¿o debe mantener criterios estrictamente financieros y de mercado? En este vídeo analizamos qué es este fondo soberano, por qué se está buscando capital privado y qué implicaciones tendría para la banca si finalmente participa.

Porque la clave es muy simple: si la banca pone el dinero… pero no decide la inversión… ¿Quién gana… y quién asume el riesgo? Y ¿si se utiliza para comprar empresas del IBEX y así nombrar a sus presidentes, como en Telefónica o Indra?. ¿Y si con ese fondo la SEPI compra Santander y BBVA?