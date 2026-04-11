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Impulso al relevo generacional en el campo madrileño

Ayuso refuerza las ayudas al sector agrario con más fondos y oportunidades para nuevos agricultores

La Comunidad de Madrid amplía las subvenciones para facilitar la incorporación de jóvenes y profesionales de hasta 60 años a la actividad agrícola y ganadera

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado la prórroga y ampliación de las ayudas destinadas a fomentar la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos en la región. Durante una entrevista en el programa Agropopular de Cadena COPE, la dirigente explicó que el objetivo es garantizar el relevo generacional y mantener la viabilidad del campo madrileño a medio y largo plazo.

El plan contempla dos líneas de apoyo diferenciadas: una para jóvenes de entre 18 y 40 años, y otra para personas de 40 a 60 años que decidan emprender en el sector primario. La primera contará con una dotación de 2,5 millones de euros, que permitirá optar a una prima básica de hasta 30.000 euros, ampliable mediante complementos de 10.000 euros por acciones como el desarrollo de agricultura ecológica, la generación de empleo o la ubicación de la explotación en zonas protegidas de la Red Natura 2000.

Quienes se acojan a esta ayuda deberán iniciar su actividad en una explotación —propia, compartida o asociativa— y demostrar el cumplimiento de su plan empresarial en un plazo máximo de 18 meses. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 7 de mayo a través del portal institucional de la Comunidad de Madrid.

La segunda línea, dirigida a mayores de 40 años, dispondrá de 500.000 euros, el doble que el presupuesto inicial del pasado año. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de mayo, también de forma telemática. En este caso, los beneficiarios podrán recibir hasta 40.000 euros por persona, combinando una ayuda base de 20.000 y otros 20.000 adicionales si trabajan en explotaciones ganaderas, excepto apícolas, helicícolas o de insectos.

Ambos programas están cofinanciados por el Ejecutivo regional (50,5%), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (23%) y la Administración General del Estado (17,5%), reforzando así el compromiso de Madrid con el desarrollo sostenible y la modernización del campo.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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