La estructura única de Rolex: cómo una fundación filantrópica controla el imperio relojero más poderoso

En el exclusivo mundo del lujo, donde los multimillonarios suelen exhibir sus imperios como emblemas de poder, Rolex se erige como una curiosidad fascinante. Esta icónica marca suiza de relojes no pertenece a ningún millonario o clan adinerado, sino que está bajo el control de una fundación privada con fines filantrópicos. Este singular modelo de propiedad, instaurado en 1969 cuando la compañía fue cedida a la Hans Wilsdorf Foundation, ha influido en las decisiones estratégicas que mantienen a Rolex como la indiscutible líder en el sector de los relojes de lujo.

La organización interna de Rolex contrasta notablemente con la de sus competidoras. Mientras que firmas como LVMH o Richemont responden a accionistas y juntas directivas convencionales, Rolex se rige por una estructura donde los beneficios se reinvierten tanto en la empresa como en proyectos filantrópicos. Esta característica no es solo un detalle administrativo; tiene repercusiones profundas en la manera en que la empresa toma decisiones comerciales. La firma produce más de 2.000 relojes al día y mantiene una manufactura casi totalmente integrada, controlando cada fase del proceso productivo. Esta verticalización extrema refleja una filosofía centrada en la calidad y el control, dejando de lado el objetivo de maximizar las ganancias para accionistas externos.

La decisión de Rolex de lanzar su programa Rolex Certified Pre-Owned (RCPO) a finales de 2022 es un claro ejemplo de cómo esta estructura impacta su estrategia. A diferencia de otras marcas de lujo que han evitado tradicionalmente el mercado secundario —considerado un terreno incómodo donde pierden control sobre precios y narrativa—, Rolex optó por involucrarse activamente. En apenas tres años, este programa ha llegado a representar cerca del 10% de las ventas del mercado secundario de la marca. Para el segundo trimestre de 2025, contaba ya con 107 puntos de venta y alrededor de 8.500 relojes disponibles, valorados en aproximadamente 190 millones de dólares.

Este movimiento responde a una realidad económica que la fundación no podía pasar por alto: miles de relojes Rolex se revendían anualmente a precios elevados sin que la marca obtuviera parte del beneficio. Según datos proporcionados por Morgan Stanley, hay alrededor de 1,2 millones de relojes esperando ser certificados. La diferencia en precios es significativa: un Rolex GMT se encuentra en plataformas de reventa por unos 22.750 dólares, mientras que el mismo modelo certificado por Rolex alcanza los 26.760 dólares. Este sobreprecio pone en evidencia un aspecto crucial: la confianza depositada en un mercado donde Rolex es también la marca más falsificada del planeta.

El programa RCPO opera a través de una red de minoristas autorizados que reciben relojes usados, los examinan, restauran y envían a la marca para su validación. Una vez certificados, estos relojes cuentan con una garantía oficial que dura dos años. Este enfoque fortalece las relaciones con los distribuidores —cerca del 90% de las ventas se llevan a cabo a través de tiendas minoristas— y amplía el control que tiene la marca sobre toda la cadena productiva, incluso tras la primera venta.

Los analistas anticipan que para finales de 2026 las ventas del programa podrían alcanzar entre 650 y 700 millones de dólares, representando casi el 10% del total del mercado secundario para Rolex, valorado aproximadamente en 7.000 millones. Este crecimiento se produce en un contexto donde el sector relojero experimenta cambios notables. En el mercado secundario, los relojes Rolex se comercializan casi un 30% más baratos que en 2022, lo cual refleja una tendencia más amplia donde los ultrarricos están redirigiendo su gasto desde bienes materiales hacia experiencias únicas.

La estructura fundacional que rige Rolex también explica su dedicación a la innovación y calidad sin estar sometida a presiones por resultados inmediatos. La compañía realiza inversiones constantes en tecnología, procesos exhaustivos de certificación y garantías internacionales respaldadas por su propia firma. Este modelo le permite tomar decisiones estratégicas a largo plazo sin tener que responder ante demandas trimestrales por parte de accionistas; algo que pocas marcas pueden permitirse actualmente.

La peculiar configuración propietariade Rolex demuestra que alcanzar el éxito empresarial dentro del lujo no necesariamente implica tener magnates visibles o familias millonarias al mando. Por el contrario, una fundación privada con una visión clara ha forjado un imperio capaz tanto en el mercado primario como en el secundario, redefiniendo constantemente cómo se comercializa el lujo en este siglo XXI.