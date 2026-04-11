La trampa de la gasolina: por qué en España sube rápido pero baja lentamente

Cualquiera que haya llenado el depósito en los últimos meses ha notado algo curioso: cuando el precio del petróleo aumenta, la gasolina se encarece casi al instante.

Sin embargo, cuando el crudo baja, los precios en las gasolineras parecen permanecer inalterados. Esta asimetría no es fruto del azar ni de un capricho de las compañías petroleras.

Se debe a una compleja red de costes, impuestos y decisiones comerciales que transforman cada litro de petróleo en lo que finalmente pagamos en el surtidor.

España está viviendo en estos días un claro ejemplo de este fenómeno. Actualmente, el precio medio de la gasolina ronda los 1,55 euros por litro, en tanto que el diésel se sitúa en 1,85 euros.

Estas cifras son reflejo del impacto que ha tenido la crisis en Oriente Medio, que ha llevado el barril de Brent a superar los 100 euros. Sin embargo, lo realmente interesante no es solo que haya aumentado, sino cómo lo ha hecho y, sobre todo, por qué no disminuye cuando las condiciones del mercado se relajan.

El precio de la gasolina no es un simple número mágico que aparece en el panel de la gasolinera. Es el resultado de combinar varios componentes que operan bajo lógicas diferentes. La materia prima —el petróleo— representa cerca del 48% del coste final. Los impuestos, incluyendo el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, constituyen un 37% del total. El transporte, almacenamiento y distribución suman otro 14%. Por último, el margen comercial cierra la ecuación con apenas un 1%.

Cuando sube el crudo, todo se mueve

Cuando el precio del petróleo se eleva en los mercados internacionales, toda la cadena reacciona rápidamente. Las refinerías pagan más por la materia prima y trasladan ese incremento a las gasolineras sin dilación. No hay tiempo para esperar: el combustible que llega hoy a la estación se produjo ayer a un coste diferente. Conscientes de que sus competidoras también reciben carburante más caro, las gasolineras ajustan sus precios casi simultáneamente. Es un movimiento defensivo: nadie quiere quedar atrapado con stock costoso mientras otros venden a precios más bajos.

Aquí entra en juego un factor clave que explica por qué España paga más por la gasolina comparado con otros países europeos. El país carece de producción significativa de petróleo, lo cual lo hace susceptible a cualquier fluctuación internacional. Además, la carga fiscal es especialmente elevada. En 2024, el impuesto especial sobre la gasolina era de 0,504 euros por litro, uno de los más altos de Europa. Cuando el crudo sube, estos impuestos se aplican sobre un precio base más alto, amplificando su efecto en los surtidores.

En términos comparativos, España ocupa una posición intermedia dentro del continente. Con un precio medio de 1,55 euros por litro de gasolina, se encuentra por debajo de naciones como Alemania (2,16 euros), Francia (1,98 euros) o Dinamarca (2,31 euros), pero supera a países como Turquía (1,20 euros) o Rusia (0,74 euros). La clave está en los impuestos: los países con mayor riqueza tienden a tener precios más altos mientras que aquellos productores de petróleo disfrutan de tarifas considerablemente menores.

La lentitud de la bajada

Cuando el petróleo disminuye su valor, la dinámica cambia drásticamente. Las refinerías adquieren crudo más barato; sin embargo, las gasolineras no reducen sus precios al mismo ritmo. ¿Por qué sucede esto? Porque tienen existencias adquiridas previamente. Una gasolinera que compró combustible a 1,80 euros no lo ofrecerá a 1,60 euros solo porque el mercado haya bajado. Preferirá agotar ese inventario costoso antes de ajustar sus precios hacia abajo. Mientras tanto, mantendrá márgenes más amplios.

Este comportamiento se reproduce en miles de estaciones de servicio. Cada una gestiona su propio inventario siguiendo criterios comerciales: maximizar beneficios mientras sea posible. El resultado es que las reducciones en los precios son lentas y fragmentadas; nunca tan pronunciadas como las subidas. Esto es lo que los economistas denominan asimetría de precios: la velocidad con la que se transmiten las variaciones no es igual en ambas direcciones.

Los gastos asociados al refino y logística añaden otra capa compleja al asunto. El transporte del combustible desde las refinerías hasta las estaciones implica costes dependientes de factores como infraestructura y distancia. En España, los márgenes para distribución y venta al por menor son más altos que en otras naciones europeas; esto contribuye al coste global elevado del carburante. Estos gastos no disminuyen cuando baja el precio del petróleo; simplemente se reparten sobre un precio base inferior sin que las gasolineras renuncien a sus márgenes habituales.

El factor del tipo de cambio

Hay otro aspecto crucial que muchos conductores ignoran: el petróleo cotiza en dólares estadounidenses. Cuando el euro pierde valor frente a esta moneda extranjera, automáticamente aumenta su precio en euros aunque no haya cambios en dólares. Esto añade una volatilidad adicional y explica por qué a veces vemos incrementos en la gasolina sin noticias relacionadas con el crudo. Es un factor externo ajeno a la lógica pura del mercado energético.

El Gobierno ha intentado mitigar estos efectos mediante medidas fiscales. A finales de marzo entró en vigor una reducción temporal del IVA; este pasó del 21% al 10%. Esta acción amortiguó entre un 8% y un 10% del coste total de los combustibles, aunque no solucionó el problema estructural existente. El diésel ha visto un aumento del 32,5% desde el ataque a Irán, mientras que la gasolina ha subido solo un 5,8%.

La realidad del mercado

La asimetría en los precios no es ningún secreto guardado por las petroleras; es una característica intrínseca al funcionamiento de los mercados de commodities con inventarios disponibles. Cuando la demanda es inelástica —es decir: cuando los conductores necesitan gasolina sin importar su costo— los vendedores carecen del incentivo para bajar rápidamente sus precios. Pueden permitirse esperar hasta agotar su stock caro.

Lo que sí ha cambiado significativamente en años recientes es la volatilidad presente en este sector. Los precios están cada vez más influenciados por factores externos como geopolítica o decisiones tomadas por la OPEP, así como sanciones internacionales o conflictos regionales. Las oscilaciones pueden ser notables incluso durante cortos periodos; recordemos cómo durante enero de 2022 alcanzaron récords históricos similares a aquellos vistos en 2012. Hoy día nuevamente estamos observando presiones similares debido a la crisis actual en Oriente Medio.

Para cualquier conductor medio resulta evidente: la gasolina sube rápidamente porque todo está diseñado para trasladar costes inmediatamente hacia arriba. Pero baja lentamente porque nadie tiene interés urgente en renunciar a márgenes amplios. Mientras persista esta volatilidad en los precios del petróleo y continúen siendo elevados los impuestos aplicables al carburante, esta asimetría permanecerá como una constante característica del surtidor español.