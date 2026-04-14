El petróleo supera los 100 dólares y arrastra al IBEX 35 a descensos del 1%

El colapso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ha supuesto un giro drástico en los mercados a nivel global. Tras este fracaso diplomático, Donald Trump impuso un bloqueo total del Estrecho de Ormuz, lo que ha alterado por completo la dinámica energética mundial.

El precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, evidenciando una prima de riesgo geopolítico que ya no es cuestión de especulación, sino que se ha vuelto tangible.

El Estrecho de Ormuz no es solo un punto en el mapa. A través de este estrecho transita entre el 20% y el 25% del comercio global de petróleo, lo que se traduce en decenas de buques cisterna cruzando diariamente esta frágil vía marítima. Cuando Washington cierra este paso, no solo interrumpe físicamente el flujo de crudo, sino que también genera una incertidumbre inmediata que los mercados comienzan a descontar. Aunque el sistema energético sigue funcionando, lo hace bajo la sombra de un posible colapso inminente. Esta percepción es la que explica por qué el precio del Brent ha alcanzado los 100 dólares, a pesar de que la interrupción efectiva del suministro aún no se haya concretado.

El IBEX 35 sufre más que sus homólogos europeos

En la Bolsa de Madrid, el efecto ha sido más pronunciado en comparación con otros mercados desarrollados. El IBEX 35 cerró con una caída del 1%, situándose en los 18.023 puntos, mientras que índices europeos similares lograron moderar sus pérdidas. Esta vulnerabilidad diferencial se debe a la composición sectorial del índice español: tanto la banca como la energía tienen un peso mucho mayor en comparación con mercados como el alemán o el estadounidense.

Las mayores caídas fueron protagonizadas por Acciona Energía e Inditex, ambas con descensos del 2%, seguidas por Aena (1,9%), Solaria (1,7%) y Banco Santander (1,5%). En contraste, Mapfre vio ganancias del 0,78%, junto con Bankinter y Unicaja, que subieron un 0,7% cada una. Este patrón resulta revelador: las acciones defensivas y aseguradoras muestran una mayor resiliencia, mientras que las empresas más expuestas a la cadena de suministro global y al consumo energético son las más afectadas por esta volatilidad.

Desde un análisis técnico, el IBEX 35 mantiene una tendencia alcista a corto y medio plazo, aunque con márgenes significativos para correcciones. La zona de los 15.440 puntos actúa como soporte esencial; mientras tanto, la resistencia se establece alrededor de los 16.000 puntos si persiste la presión bajista. Los indicadores técnicos presentan señales encontradas: aunque las medias móviles sugieren compras fuertes, varios osciladores como el STOCH(9,6) y el CCI(14) indican sobrecompra, lo cual sugiere que cualquier corrección podría ser abrupta.

Predicciones económicas: un escenario de prolongada incertidumbre

Los analistas están de acuerdo en que este conflicto no se resolverá pronto. Las posturas de ambas potencias son irreconciliables: Irán exige tener control sobre el tránsito en el Estrecho de Ormuz junto a sus fuerzas armadas, mientras que Estados Unidos reclama libertad total para navegar y cero enriquecimiento nuclear. No hay margen para alcanzar un acuerdo integral en un futuro cercano.

Si este bloqueo se extiende durante cuatro o cinco semanas más, los precios del petróleo podrían escalar hasta alcanzar entre 100 y 120 dólares por barril. En un escenario aún más sombrío, si el conflicto se alarga durante meses, algunos analistas prevén máximos históricos entre 150 y 200 dólares por barril. Cada semana adicional sin solución incrementa las preocupaciones del mercado sobre la pérdida sostenida del suministro, filtrando así presión inflacionaria hacia todo el ciclo económico.

A nivel macroeconómico, el encarecimiento del crudo actúa como un impuesto global sobre transporte, industria y energía. Las economías importadoras netas de petróleo —como es el caso español— sienten este impacto casi al instante. La inflación energética se traduce rápidamente en aumentos en los precios de bienes y servicios, erosionando así el poder adquisitivo de los consumidores y presionando también sobre los márgenes empresariales.

Implicaciones para los inversores españoles

Para quienes gestionan carteras financieras, la situación actual plantea dilemas complejos. Las acciones defensivas y aquellas que generan dividendos ofrecen cierta seguridad relativa; sin embargo, es probable que la volatilidad persista mientras continúe esta incertidumbre geopolítica. Las compañías energéticas españolas como Acciona Energía podrían beneficiarse a largo plazo si los precios del crudo se mantienen altos; no obstante, en el corto plazo enfrentan dificultades debido a la aversión al riesgo.

La prima de riesgo geopolítico no desaparecerá rápidamente. Washington necesita demostrar que su bloqueo tiene efectos disuasorios reales; por su parte, Irán no puede permitirse mostrar debilidad sin comprometer su posición regional. Esta dinámica reduce considerablemente las posibilidades de una desescalada rápida; cualquier intento podría interpretarse como una pérdida de poder.

Los inversores deben estar listos para enfrentar una volatilidad prolongada. Las correcciones en el IBEX 35 podrían ofrecer oportunidades interesantes para adquirir valores sólidos a precios rebajados; sin embargo, esto solo será viable si se confirma que el índice mantiene su soporte en los 15.440 puntos. Mientras tanto, mantener exposición a sectores defensivos y activos beneficiados por la inflación energética seguirá siendo la estrategia más sensata en un entorno donde la geopolítica marca el rumbo de los mercados.