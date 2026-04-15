El estrecho de Ormuz y los riesgos para la economía mundial

El Estrecho de Ormuz vuelve al centro del tablero mundial, pero esta vez no solo por el petróleo… sino por el gas. En esta zona se encuentra el mayor yacimiento de gas natural del planeta, compartido entre Qatar e Irán: el gigantesco North Field / South Pars. De aquí sale una parte clave del gas que abastece al mundo, especialmente en forma de gas natural licuado.

Y aquí es donde aparece el concepto clave del vídeo: la “Fase 11”.

Se trata de un escenario extremo de escalada en la región que implicaría interrupciones en el tráfico marítimo, ataques a infraestructuras o incluso el bloqueo del estrecho. Es decir, poner en riesgo directo la salida de gas hacia el resto del mundo. El impacto de algo así sería inmediato.

Si se reduce el suministro de gas, suben los precios de la energía. Si sube la energía, suben los costes de producción, el transporte y los alimentos. Es decir, inflación global. Pero hay algo más importante. El gas no es solo una materia prima. Es la base de la electricidad, de la industria y de buena parte del funcionamiento de las economías modernas. Por eso, una interrupción en esta zona no sería un problema regional.

Sería un shock global con efectos directos en Europa, en España y en el conjunto de la economía mundial. En este vídeo analizamos qué es exactamente la “Fase 11”, por qué el Estrecho de Ormuz es crítico y qué puede pasar si una de las mayores fuentes de gas del planeta deja de abastecer con normalidad. Porque la clave es muy simple: si falla la energía…falla todo el sistema económico.