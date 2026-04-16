Ayudas, tarjeta sanitaria e IMV para los inmigrantes regularizados en masa por el Gobierno

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un real decreto que posibilita la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España. Esta iniciativa, que se ha publicado en el BOE, comenzará a aplicarse este jueves y establece un plazo hasta el 30 de junio para solicitar un permiso inicial de residencia y trabajo por un año.

La medida responde a una «urgencia social», según ha afirmado la ministra Elma Saiz, y tiene como objetivo integrar a estas personas en el mercado laboral. Los beneficiarios podrán obtener un Número de Afiliación a la Seguridad Social (NUSS), lo que les permitirá trabajar en cualquier sector del país. Para los hijos menores, el permiso tiene una duración de cinco años.

Requisitos clave para acceder

No todos podrán acceder a esta regularización. Existen condiciones específicas:

Haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y haber residido al menos cinco meses continuos antes de presentar la solicitud.

antes del y haber residido al menos continuos antes de presentar la solicitud. En el caso de los solicitantes de protección internacional, será suficiente con haber pedido asilo antes de esa fecha.

Se exige no tener antecedentes penales ni constituir una amenaza para el orden público. Aunque es necesario presentar un informe policial , tener antecedentes no implica automáticamente la denegación de la solicitud.

, tener antecedentes no implica automáticamente la denegación de la solicitud. Es necesario acreditar la estancia mediante documentos públicos, privados o mixtos, como empadronamiento o facturas.

Las solicitudes comenzarán este jueves de forma telemática y desde el 20 de abril se podrán presentar presencialmente, con cita previa en oficinas de Seguridad Social, delegaciones del Gobierno o mediante plataformas online. La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver; con la admisión a trámite (en 15 días), ya será posible comenzar a trabajar.

Las críticas no se han hecho esperar. Opositores como el PP consideran esta medida como una «cortina de humo», mientras que hay inquietud por la posibilidad de que se convierta en una «coladera» para delincuentes al no excluir automáticamente a quienes tengan antecedentes, aun contando con el informe policial.

Beneficios inmediatos y a medio plazo

Una vez que se apruebe la regularización, los derechos adquiridos serán equiparables a los de cualquier residente legal. Entre los más destacados:

Tarjeta sanitaria : Acceso total al sistema sanitario público. Solo será necesario empadronarse y presentar el NUSS. Anteriormente, solo se atendía en urgencias, pero ahora se brindará atención completa como si fueran ciudadanos españoles.

: Acceso total al sistema sanitario público. Solo será necesario empadronarse y presentar el NUSS. Anteriormente, solo se atendía en urgencias, pero ahora se brindará atención completa como si fueran ciudadanos españoles. Trabajo legal : Permiso nacional que habilita para cualquier empleo, con derecho a cotizar a la Seguridad Social (incapacidad, paro, jubilación).

: Permiso nacional que habilita para cualquier empleo, con derecho a cotizar a la Seguridad Social (incapacidad, paro, jubilación). Ayudas sociales:

| Ayuda | Acceso | Detalle |

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| Ingreso Mínimo Vital (IMV) | Tras 1 año de residencia legal | Se requiere vulnerabilidad económica; no aplica para irregulares. |

| Ayudas educativas | Inmediato | Becas y apoyo escolar. |

| Ayudas a la vivienda | Inmediato | Para alquiler y similares. |

| Ayudas al transporte | Inmediato | Para facilitar la movilidad. |

| Por nacimiento/adopción | Inmediato | Prestaciones familiares. |

Para profundizar sobre los beneficios que ofrece la regularización, incluyendo tarjeta sanitaria e IMV, consulta este análisis detallado.

La ministra Elma Saiz sostiene que sin inmigrantes, el PIB podría caer un 22% y resultarían cerrados alrededor de 90.000 bares. El Gobierno tiene previsto implementar un «plan operativo» continuo para agilizar los trámites y evitar colapsos en los servicios públicos.

Este es el octavo proceso de regularización desde la llegada de la democracia; recordemos que el llevado a cabo en 2005 benefició a 576.506 personas. Con medio millón potenciales ahora en juego, Saiz afirma que el reto es hacerlo «ágil y exitoso».

La medida suscita debate: integra laboralmente pero también plantea interrogantes sobre control policial y presión sobre los servicios públicos. Habrá que observar cómo evoluciona todo esto en las próximas semanas.