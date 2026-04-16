El Ibex 35 se aferra a los 18.200 ante el optimismo de Wall Street por el final de la guerra con Irán

Wall Street celebra la posibilidad del fin del conflicto entre EEUU, Israel e Irán, con el S&P 500 alcanzando por primera vez los 7.000 puntos, recuperando así pérdidas iniciales ocasionadas por la guerra.

En España, el Ibex 35 se mantiene firme, con un crecimiento del +3,5% en lo que va del año, siendo el mejor índice de Europa a pesar del peso significativo de los bancos, y oscila cerca de los 18.200 puntos, tras rebotes del 1,46% que lo llevaron hasta los 18.286 en las últimas sesiones optimistas.

Irán ha considerado suspender envíos a través del Estrecho de Ormuz para evitar tensiones y facilitar las negociaciones, según informan fuentes a Bloomberg en The Guardian. Esta situación ha llevado al precio del Brent a caer un 2%, situándose en 95 dólares por barril. El mercado anticipa una rápida desescalada: no hay pánico vendedor tras caídas iniciales del 2,6%, ni la volatilidad sostenida que se había visto en conflictos anteriores, afirman analistas de Morgan Stanley.

El Ibex 35 continúa ganando posiciones. Ayer cerró en 18.185,8 puntos (-0,55%), alcanzando un máximo diario de 18.303. En una sesión anterior, subió un notable 3,94%, alcanzando los niveles previos al conflicto bélico. Desde un punto de vista técnico, las medias móviles indican una fuerte señal de compra: la media móvil a cinco días (MA5) se sitúa en 14.280 (compra), el índice de fuerza relativa (RSI(14)) está en 68,6 (compra), y el MACD muestra resultados positivos. El soporte clave está establecido en los 17.600 puntos, mientras que la resistencia se encuentra entre los 18.200 y 18.600.

Los grandes bancos mantienen su fortaleza en el índice. Según Morgan Stanley, consideran a Santander como su favorito, destacando aumentos en depósitos del +5,7% anual hasta febrero y un crecimiento del crédito privado del +3,8%. Por su parte, JB Capital muestra interés por BBVA, que tiene un objetivo fijado en 21,3 euros, así como por Bankinter. Los resultados trimestrales reflejan una notable resiliencia ante el conflicto actual. Los “cinco magníficos” (Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA, y CaixaBank) son quienes sostienen al índice.

Los sectores ganadores y perdedores están marcando la tendencia:

Entre las principales subidas destacan: ArcelorMittal (+12,89%), IAG (+8,53%), Indra (+8,15%), Acerinox (+7,78%) y Unicaja (+1,1%).

(+12,89%), (+8,53%), (+8,15%), (+7,78%) y (+1,1%). En cuanto a las caídas: destaca la bajada de Repsol (-5,76%) debido al bajo precio del crudo; también han retrocedido: Naturgy (-1,07%), Endesa (-1,30%) y ACS (-1,68%).

Desde las filas de Goldman Sachs, se observa un potencial valor en la renta variable estadounidense; sin embargo, el optimismo global parece contagioso. Así lo confirma también Saxo Markets, donde se percibe que la esperanza está tomando forma tangible. Por su parte, desde Bankinter, anticipan una consolidación alrededor de los 18.250, debido a una economía resistente y resultados que superan expectativas. Además, Christine Lagarde (BCE) modera las subidas de tipos a dos para el año 2026.

El Ibex lidera actualmente Europa con un incremento del +3,5% desde inicio de año (YTD), frente a un descenso del -3,77% para el Dax y -1,3% para el Euro Stoxx. Los inversores están atentos a las negociaciones: una paz podría acelerar este rally bursátil; no obstante, es preciso estar preparados para posibles vaivenes inesperados. Mantener posiciones selectivas será clave mientras se sigue vigilando la situación en Ormuz.