Trump amenaza con despedir a Powell si no deja la Fed en mayo

Donald Trump ha intensificado su ataque contra Jerome Powell, líder de la Reserva Federal. En una reciente entrevista con Fox Business, dejó claro que si Powell no se marcha al finalizar su mandato el 15 de mayo, «tendré que despedirlo». Esta amenaza surge en un clima tenso, donde fiscales del Departamento de Justicia están investigando el proyecto de remodelación de la sede en Washington, cuyo costo asciende a aproximadamente 2.500 millones de dólares.

La presión aumenta debido a una investigación criminal que implica a Powell, quien es señalado por presuntamente haber engañado al Congreso sobre los sobrecostes del 80% en dicha obra. Esta semana, fiscales bajo el mando de la fiscal Jeanine Pirro intentaron acceder a las instalaciones de la Fed, pero el personal les denegó la entrada. El abogado de Powell, Robert Hur, argumentó que era inapropiado evadir los procedimientos judiciales establecidos. Un juez federal, James Boasberg, ya había desestimado citaciones el mes pasado debido a la falta de pruebas concretas.

Powell se mantiene firme en su posición. Su mandato como presidente finaliza el 15 de mayo, pero su rol como gobernador del banco central se extiende hasta 2028. Ha manifestado que no tiene intención de renunciar mientras continúe la investigación, y considera que esta es un intento por parte de Trump para influir en las decisiones de política monetaria. En un comunicado, Powell subraya que lo relevante aquí no es la renovación, sino si la Fed establece los tipos de interés basándose en datos económicos o por presiones políticas.

Obstáculos en el Senado

En enero, Trump propuso a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, como su reemplazo. Sin embargo, el proceso se encuentra estancado:

El senador republicano Thom Tillis , procedente de Carolina del Norte y figura clave en el Comité Bancario, se niega a apoyar su nominación hasta que se complete la investigación.

, procedente de y figura clave en el Comité Bancario, se niega a apoyar su nominación hasta que se complete la investigación. El líder de la mayoría, John Thune , ha instado al Departamento de Justicia a cerrar pronto este caso, ya que está obstaculizando la confirmación de Warsh .

, ha instado al a cerrar pronto este caso, ya que está obstaculizando la confirmación de . Aunque se espera que Warsh testifique la próxima semana, sin el respaldo de Tillis, y con un margen ajustado en el comité, su avance parece complicado.

La visita inesperada de los fiscales al proyecto de renovación ha avivado aún más las llamas del conflicto. La fiscal Pirro defiende esta revisión por los sobrecostes involucrados, aunque uno de los fiscales admitió durante una audiencia que no encontraron indicios claros de delito.

¿Puede Trump despedirlo?

Surgen interrogantes legales sobre esta situación. Es posible que Powell permanezca como gobernador o incluso en el Comité de Mercado Abierto (FOMC) encargado de fijar los tipos. Un caso pendiente en la Corte Suprema podría determinar si el presidente tiene autoridad para despedir sin justificación a miembros del organismo regulador. A pesar del buen estado económico actual, Trump ha criticado a Powell por no reducir los tipos más rápidamente.

La independencia financiera de la Fed, que no depende del dinero público, resulta crucial para mantener la confianza del mercado. Es interesante señalar que Powell ha trabajado bajo cuatro presidentes diferentes, tanto demócratas como republicanos. Además, hay un amplio rechazo bipartidista en el Congreso hacia esta investigación.

Este embrollo complica aún más la transición hacia un nuevo liderazgo. Por otro lado, se ha dado a conocer que Warsh, con una fortuna estimada entre los 135 y 226 millones, tardó en presentar sus documentos financieros. Si bien existe una presión creciente sobre él para actuar, si Tillis mantiene su postura firme, es probable que Trump intente forzar un despido arriesgando posibles repercusiones legales.

Mientras tanto, la Fed sigue manteniendo informado al Congreso sobre los avances relacionados con esta obra. Trump busca cambios rápidos para reactivar la economía; será interesante observar si esta presión resulta efectiva o si desencadena más enfrentamientos legales.