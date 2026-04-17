La mujer ‘gastona’ de Cerdán guarda silencio en el Senado y solo se queja del apodo ‘la Paqui’

Llegó tarde. Se sentó. Anunció que no iba a decir nada.

Y cuando intentó marcharse alegando problemas de salud, el presidente de la comisión le dijo que no.

Así que Francisca Muñoz, esposa del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, pasó casi dos horas en el Senado revisando el móvil mientras los senadores desgranaban los detalles de cómo su familia se había gastado el dinero de las comisiones ilegales de la trama Koldo.

Ni una respuesta. Ni una explicación. Ni un gesto de incomodidad ante las cifras que iban saliendo una detrás de otra.

Solo reaccionó cuando la senadora de UPN Marimar Caballero leyó un documento en el que aparecía como «la Paqui». Entonces sí. Entonces Francisca Muñoz encontró su voz: «Me llamo Francisca y eso resulta despectivo y clasista».

Había aguantado sin pestañear las acusaciones de robo al erario público, los detalles del ático de Chamberí, las vacaciones en Ibiza y Tenerife pagadas con tarjeta de empresa y los 5.520 euros en El Corte Inglés. Pero lo del apodo le pareció inaceptable.

La senadora aclaró con paciencia que el término no era suyo sino que provenía de los documentos de la investigación. Lo que significa que en algún lugar de los archivos de la UCO, entre facturas de helicóptero y transferencias a cooperativas, alguien la conocía así. «La Paqui». Probablemente las dependientas de El Corte Inglés también, después de 5.520 euros en compras con la tarjeta de una empresa que recibía comisiones ilegales por contratos públicos.

Lo que la tarjeta cuenta

La UCO ha documentado con precisión lo que la tarjeta vinculada a la trama Koldo fue dejando por el camino entre 2021 y 2024. Un total de 33.574 euros. Con un límite mensual de 5.000 euros que promedió 4.700 euros al mes el último año. Una tarjeta que no paraba, que la UCO deduce que usaban indistintamente Cerdán, su esposa o su hija, y que siguió funcionando hasta el día anterior a la detención de Koldo García en febrero de 2024.

El desglose es tan detallado que resulta casi doméstico en su obscenidad.

49 cargos en un restaurante situado a 170 metros del ático de la calle Hilarión Eslava en Chamberí: 7.470 euros. El restaurante de al lado de casa, pagado con dinero de comisiones ilegales.

El Corte Inglés: 5.520 euros. Suficiente para que las dependientas te conozcan por el nombre. O por el apodo.

Ibiza, agosto de 2022: 16 pagos, 1.795 euros. Tenerife, agosto de 2023: 11 pagos, 1.259 euros. Málaga y Sevilla, junio de 2022: unos 400 euros en hoteles y restaurantes. Las vacaciones de la familia Cerdán-Muñoz, financiadas por Servinabar 2000 SL, la empresa en la que Cerdán tenía un 45% desde 2015, aunque él lo niegue.

Y el ático. El alquiler del piso en Chamberí costó 62.840 euros entre 2017 y 2019. Los muebles, aparte. Los salarios de la hermana y el cuñado de Cerdán, también aparte. La hermana cobró 22.000 euros por «labores administrativas» cuya concreción nadie ha podido explicar con claridad.

La empresa que creció un 11.400%

Servinabar 2000 SL ingresó 10 millones de euros entre 2015 y 2025. Un crecimiento del 11.400% en siete años. El 2% de contratos de grandes compañías como Acciona fluyó hacia esa empresa. Desde allí, el dinero se distribuía: 729.108 euros transferidos a Noran Coop entre 2016 y 2024, gastos personales disfrazados de «gastos profesionales», facturas por vuelos en helicóptero a Menorca con la misma etiqueta.

La UCO lo llama «trama del 2%». El mecanismo era sencillo: las empresas que querían contratos públicos en Navarra, el País Vasco y otras regiones pagaban una comisión del 2% a través de intermediarios. Ese dinero acababa en Servinabar. Y desde Servinabar acababa en el restaurante de al lado de casa, en El Corte Inglés, en Ibiza en agosto.

Los contratos investigados incluyen la mina de Aznalcóllar y obras en Logroño valoradas en 92 millones de euros. Acciona, cuyo directivo aparece vinculado a la trama, es una de las empresas que los investigadores sitúan en el centro del esquema.

Lo que se preguntó y no se respondió

Los senadores llegaron a la comisión con los deberes hechos. Preguntaron por el ático. Por las vacaciones. Por las compras en El Corte Inglés. Por los 9.500 euros mensuales que, según la investigación, Muñoz percibía de empresas vinculadas sin justificación clara. Por las transferencias a fundaciones relacionadas con Ábalos. Por el correo de Cerdán confirmando transferencias sospechosas.

Silencio. Móvil. Silencio. Móvil.

Algunos senadores calificaron la actitud de «mala educación» y «falta de respeto hacia los representantes del pueblo». Es una descripción correcta pero insuficiente. Lo que ocurrió en esa sala del Senado fue algo más específico: una persona que se ha beneficiado presuntamente durante años de dinero público canalizado de forma ilegal decidió que no tenía ninguna obligación de dar explicaciones a los ciudadanos cuyos impuestos financiaron sus vacaciones en Ibiza.

Y en cierto modo tenía razón desde el punto de vista de la estrategia legal. Lo que su abogado le habrá dicho, sin duda, es que callarse es lo más inteligente cuando la investigación avanza.

Pero hay una diferencia entre ejercer el derecho a no declarar y pasarse dos horas con el móvil mientras los senadores leen en voz alta los cargos de tu tarjeta.

Una es una decisión legal. La otra es un insulto.

Santos Cerdán niega todas las acusaciones. La UCO habla de «notabilísimos indicios». Y su esposa, la que en algún documento de la investigación aparece como «la Paqui», volvió a casa del Senado sin haber dicho nada útil pero habiendo demostrado algo importante: que en este entorno la desfachatez no es un defecto. Es una estrategia.