La guerra en Irán acerca a EE UU a convertirse en exportador neto de crudo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

El cerco naval que ha impuesto EE UU en el Estrecho de Ormuz ha reconfigurado el panorama energético mundial. Irán, que solía exportar cerca de 2 millones de barriles diarios, se enfrenta a un drástico corte en sus flujos, lo que ha llevado al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril, un incremento del 40% en apenas unas semanas. Los mercados globales están convulsos: las acciones caen mientras que el crudo se dispara, y Donald Trump no duda en amenazar con aumentar la presión para impulsar negociaciones.

Esta crisis pone a EE UU al borde de alcanzar un hito histórico. Sus exportaciones rondan los 4 millones de barriles diarios, con la posibilidad de alcanzar los 5 millones. Los inventarios se están agotando rápidamente, y el país podría llenar parte del vacío que deja Irán, convirtiéndose en exportador neto por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, según análisis en Irán war brings US close to net crude exporter for first time since World War Two. La decisión de evitar la ruta habitual está ralentizando los envíos, y la amenaza de una disrupción total aprieta aún más el suministro global.

Impacto en Oriente Medio y recuperación lejana

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) advierte que recuperar la producción energética en Oriente Medio llevará aproximadamente dos años. Su director ejecutivo, Fatih Birol, señala que este tiempo varía según cada país. En el caso de Arabia Saudí, donde la infraestructura es sólida, podría ser más ágil; sin embargo, en lugares como Irak o Kuwait, incluso podrían pasar meses o hasta medio año en los peores escenarios.

Escenarios de tiempo:

| País/Región | Tiempo estimado de recuperación |

|————-|———————————|

| Arabia Saudí | 1 mes (optimista) |

| Kuwait | 2-4 meses |

| Irak | Hasta 6 meses o más |

| Oriente Medio general | Alrededor de 2 años |

Mientras no se reabra el paso por Ormuz, los envíos hacia Asia se ven paralizados: no se cargaron nuevos tanques durante marzo. Esto provoca una escasez real, a pesar de los stocks acumulados anteriormente. Por su parte, Irán sufre pérdidas que ascienden a unos impactantes 435 millones de dólares diarios debido al crudo y petroquímicos, mientras la inflación se dispara y las rutas alternativas como la de Jask resultan insuficientes.

Precios volátiles por posibles negociaciones

El precio del petróleo experimenta descensos ante rumores sobre posibles conversaciones en Pakistán para poner fin al conflicto. Según afirma Trump, el enfrentamiento llegará a su fin pronto, y su vicepresidente, JD Vance, muestra optimismo al respecto. Sin embargo, los expertos son escépticos: incluso con un acuerdo alcanzado, las interrupciones pueden tardar semanas en solucionarse. La «flota sombra» iraní –compuesta por tanques que navegan bajo banderas oscuras y realizan transferencias marítimas entre barcos– logra evadir parcialmente el bloqueo.

No obstante, no es solo EE UU quien intenta llenar este vacío: su incremento de producción de alrededor de 1 millón de barriles ayuda, pero no compensa el significativo descenso del 15% que se ha perdido en Ormuz. Mientras tanto, China sigue comprando crudo iraní a precios bajos mediante esta red clandestina, lo que permite financiar a Teherán; además, Rusia y Venezuela intentan también cubrir parte del déficit.

En respuesta, Irán lanza advertencias: su parlamento sostiene que EE UU echará mucho de menos la gasolina a precios entre 4 y 5 dólares por galón. Las amenazas sobre cerrar puertos regionales aumentan las tensiones. La IEA considera liberar reservas estratégicas nuevamente, pero subraya la necesidad urgente de reabrir esa ruta vital.

En este tira y afloja constante, el mundo observa cómo EE UU va ganando peso como potencia petrolera. Pero al final del día, somos todos quienes sufrimos las consecuencias en nuestros surtidores y carteras.