Vivimos en un expolio fiscal

La recaudación fiscal en España vuelve a marcar máximos… y los datos son muy claros. En 2025, los ingresos totales alcanzan los 325.356 millones de euros. Un incremento del 10,4% respecto a 2024.

Es decir, más de 30.000 millones adicionales en solo un año. El crecimiento es generalizado. Los impuestos directos suben un 11,4%, con el IRPF creciendo un 10,1% hasta los 142.466 millones. El Impuesto de Sociedades también aumenta un 8,1%.

Pero hay un dato que destaca especialmente: el IVA. La recaudación sube un 9,9% hasta los 99.532 millones, impulsada en gran parte por el efecto de los precios. También llaman la atención los impuestos medioambientales, que se disparan un 79,6%, o los ingresos por tasas, que crecen con fuerza.

El resultado final es claro: el Estado recauda más en prácticamente todas las figuras tributarias. Y esto abre el debate de fondo. ¿Está creciendo la recaudación porque la economía va mejor…o porque la presión fiscal es cada vez mayor? Porque mientras los ingresos públicos alcanzan cifras récord… la pregunta clave sigue siendo la misma:

¿Cuánto de ese crecimiento es real… y cuánto lo pagan directamente los ciudadanos?