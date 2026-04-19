Este sábado, miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han tomado el centro de Madrid, desde la emblemática Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados.

Convocados por organizaciones como JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, los manifestantes exigen al Gobierno la posibilidad de jubilarse anticipadamente, una equiparación salarial real y que su trabajo sea reconocido como profesión de riesgo.

La protesta, que los organizadores consideran un «éxito rotundo», ha reunido a aproximadamente 15.000 participantes llegados desde distintos puntos del país, marcando un hito en su lucha por derechos laborales dignos.

Durante la lectura del manifiesto, Miguel Gómez, presidente de JUSAPOL, criticó el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que respalda la jubilación anticipada para los policías nacionales en condiciones similares a otros cuerpos.

«Hoy defendemos nuestra dignidad. Exigimos que se cumpla una resolución judicial firme», afirmó con determinación. Por su parte, Aarón Rivero, representante de JUPOL, lamentó los retrasos en la equiparación salarial: «No puede haber policías de primera y de segunda». En esta misma línea, Ángel Lezcano, miembro de JUCIL, insistió en la necesidad de reconocer su labor como profesión de riesgo debido a la constante exposición a peligros tanto físicos como psicológicos.

Los agentes se sienten agraviados y menospreciados. Sus salarios son inferiores a los de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza por desempeñar las mismas funciones: un guardia civil percibe 8.251 euros menos al año que un mosso y 12.000 euros menos que un ertzaina. Además, se ven obligados a jubilarse seis años más tarde que sus colegas locales o autonómicos, lo que implica una pérdida notable en su poder adquisitivo. El borrador del real decreto del Ministerio del Interior deja fuera a todos los guardias civiles y a dos tercios de los policías nacionales (aquellos que ingresaron antes de 2011 y cotizan por clases pasivas).

Desigualdades salariales y laborales

Cuerpo Diferencia salarial anual vs Guardia Civil Jubilación Mossos d’Esquadra +8.251 € Anticipada Ertzaintza +12.000 € Anticipada Policía local/autonómica Similar o superior 6 años antes

Esta disparidad ha generado un creciente descontento entre los agentes. Aunque el Gobierno recuerda el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018, con una inversión de 800 millones de euros y aumentos medios del 40%, los sindicatos lo consideran insuficiente. Critican lo que llaman una «deuda histórica» y la gestión reactiva del Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska.

Representantes de organizaciones como CSIF y ATME también han mostrado su apoyo en esta manifestación. En paralelo, se enfrenta una sobrecarga en las patrullas debido a la necesidad de tramitar denuncias durante el servicio, lo cual contribuye al desgaste físico y emocional del personal. Los convocantes han advertido sobre futuras movilizaciones, tanto legales como institucionales, hasta conseguir avances concretos en sus demandas.

Conexión con tendencias económicas más amplias

Las reivindicaciones policiales reflejan problemáticas laborales presentes en sectores expuestos a riesgos, donde la idea de economía circular podría ofrecer soluciones sostenibles. En un modelo circular, se aprovechan recursos humanos cualificados sin desperdiciar experiencia al forzar jubilaciones tardías. Para los policías, reconocer su trabajo como profesión de riesgo permitiría jubilaciones dignas sin perder efectivos; así podrían rotar personal veterano hacia roles formativos o supervisores, similar a cómo la economía circular recicla materiales para maximizar su valor.

Esto beneficiaría tanto a empresas como a trabajadores. La automatización y globalización ejercen presión sobre el empleo; sin embargo, políticas como la equiparación salarial pueden ayudar a estabilizar el mercado laboral público. Reformas que igualen las condiciones con cuerpos autonómicos fomentarían la retención del talento, disminuyendo así los costos relacionados con formación y rotación laboral. En España, donde el desempleo impacta especialmente en profesionales cualificados expuestos a riesgos, estas medidas podrían dar lugar a una generación laboral más equitativa.

La protesta ha unido a un colectivo fuerte y decidido. «Esto no termina aquí», concluyeron sus líderes, prometiendo mantener presión hasta lograr justicia.

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