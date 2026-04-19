Dos de cada tres españoles se oponen a la regularización masiva de Sánchez y este les tacha de ‘xenófobos’

O no se enteran de lo que siente y piensa de verdad la gente o tienen, como muchos sospechan, oscuras intenciones.

Y entre estas, la más evidente parece ser alterar el censo electoral y hacer trampas en próximos comicios.

La reciente aprobación por parte del Gobierno Sánchez para la regularización masiva de inmigrantes ilegales ha provocado una profunda división en la opinión pública española.

De acuerdo con una encuesta realizada por SocioMétrica para El Español, el 66,7% de los ciudadanos rechaza esta medida, cifra que se eleva hasta el 80,5% entre los jóvenes de 17 a 25 años. Solo un tercio de la población (32,6%) apoya la iniciativa del Ejecutivo, que busca legalizar la situación de unos medio millón de personas en situación irregular.

Sánchez ha defendido públicamente su decisión con una frase contundente: «España es hija de la inmigración y no va a ser madre de la xenofobia».

No obstante, esta afirmación no captura la complejidad del rechazo que se observa en la sociedad. La oposición a la regularización no es exclusiva de los partidos de derecha.

De hecho, el 43,4% de los votantes nacionalistas e independentistas también muestra su desacuerdo. Ni siquiera entre los votantes socialistas existe unanimidad: el 42% del electorado del PSOE reconoce que esta medida podría generar un «efecto llamada».

Las inquietudes ciudadanas trascienden las ideologías políticas. Un 72% de los encuestados sostiene que la regularización atraerá a más inmigrantes ilegales hacia España, una expectativa compartida incluso por el 40,7% de los votantes socialistas.

Esta preocupación está directamente relacionada con la capacidad que tienen los servicios públicos para hacer frente a un aumento en la población. El 70,5% considera que el proceso carece de garantías y filtros suficientes, lo cual refleja un temor por el bienestar social. Solo un 25% confía en que existan tales garantías.

El diseño del proceso ha avivado estas dudas. En el primer borrador, el Gobierno propuso que bastaba con una declaración jurada sin antecedentes penales para acceder a la regularización.

A diferencia de iniciativas anteriores, no se han establecido requisitos laborales, como tener un contrato o una oferta de trabajo.

El 67,6% opina que esta medida podría facilitar que delincuentes habituales obtengan permiso de residencia, mientras que un abrumador 82,6% sostiene que deberían ser expulsados aquellos solicitantes sin garantías sobre sus antecedentes.

Las cifras sobre el número real de beneficiarios también generan incertidumbre.

Mientras el Gobierno del marido de Begoña menciona medio millón, un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras estima que son 1,2 millones los extranjeros involucrados.

Según datos proporcionados por Funcas, en enero de 2025 había en España 840.000 inmigrantes ilegales, cifra que sigue aumentando. Desde 2008, el volumen de inmigración irregular se ha multiplicado considerablemente; entonces eran solo 107.000 personas.

La presión sobre servicios públicos y vivienda es otra fuente importante de preocupación entre los ciudadanos. Un notable 73,8% cree que el Gobierno debería haber llegado a un consenso sobre esta medida con la oposición y con otros socios europeos. Incluso entre los votantes socialistas, más del 53,5% opina que se debería haber negociado con la oposición y las instituciones comunitarias. Este reclamo pone en evidencia una percepción generalizada: una decisión tan trascendental requería un acuerdo más amplio.

Desde el Ejecutivo argumentan que esta regularización será beneficiosa para la economía del país. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que sin inmigrantes podrían desaparecer más de 90.000 bares y que el PIB podría caer un 22% si se reduce en un 30% la inmigración. Sin embargo, estos argumentos no han logrado cambiar la opinión mayoritaria en contra; entre los votantes del PP, el rechazo asciende al 85%, mientras que en Vox alcanza un impresionante 97,5%. Incluso dentro de Sumar, donde hay más respaldo a esta medida, hay un 25% que se opone.

El Congreso ya ha solicitado detener esta regularización con los votos del PP, Vox y Junts, aunque el proceso sigue adelante. Según una encuesta realizada por Target Point para El Debate, solo el 26,7% apoya esta regularización bajo ciertas condiciones; mientras tanto, el 20% está completamente a favor. En contraste, un 25% se manifiesta totalmente en contra y otro 12% rechaza cualquier tipo de regularización.

La brecha generacional es evidente. El alarmante 89,3% de los jóvenes entre 17 y 35 años muestra su oposición a esta medida, convirtiéndose en el grupo más crítico al respecto. Este sector expresa preocupaciones sobre el mercado laboral, los servicios públicos y la cohesión social; entre ellos, un notable 94,4% sostiene que deberían ser expulsados aquellos solicitantes sin antecedentes penales limpios.

La polarización también abarca las motivaciones políticas detrás de esta medida. Un significativo 41% considera que busca ampliar el censo electoral, mientras que otro 29% cree que está relacionada con recuperar apoyos parlamentarios dentro del bloque progresista. Estas percepciones reflejan una desconfianza general hacia las intenciones del Gobierno.

Por su parte, este sostiene que la regularización es un «acto normalizador» destinado a reconocer a personas ya integradas en la vida cotidiana española. Sin embargo, ante este panorama lleno de rechazo ciudadano —que cruza las líneas tradicionales entre izquierda y derecha— parece claro que este asunto ha abierto una brecha aún más amplia sobre cómo debe gestionar España su política migratoria y las implicaciones sociales derivadas.