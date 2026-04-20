‘Chiqui’ Montero y Ábalos, el dúo de la benzina que movía hilos para esquivar sumarios de corrupción en Andalucía

Hay una conversación de 2021 que María Jesús Montero preferiría que no existiera.

Francisco Mercado, en ESdiario, destapa el audio donde Ábalos explica a Montero las gestiones para «sacar» a tres ministros de sumarios por corrupción.

José Luis Ábalos le explica a la entonces ministra de Hacienda, conocida en los pasillos del partido como Chiqui, cómo se estaban gestionando las maniobras para proteger a varios ministros de los sumarios que los salpicaban.

«Ayer tuve una reunión para hablar de cómo sacar a los ministros lo de Isofotón», le dice Ábalos.

Se refería a ella misma, a Planas y a Ribera. Y sobre Aznalcóllar añadió: «Arañamos tiempo porque sabemos cómo acaba esto, habrá archivo».

Ambos sumarios terminaron archivados. Exactamente como Ábalos predijo.

Y la ocsa sale el día en que la socialista acude al Senado para ser interpelada por las irregularidades en el SEPI bajo su mandato en el Ministerio de Hacienda.

Un pasado que no empieza en Isofotón

Pero el problema de Montero no empieza en ese audio de 2021. Su historial en Andalucía es más largo y más oscuro de lo que su campaña quiere recordar.

Como consejera de la Junta, Montero formó parte del gobierno socialista durante los años en que los ERE fraudulentos vaciaron las arcas públicas andaluzas en uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española. No solo no persiguió esa corrupción desde su consejería. Cuando llegó a Hacienda y tuvo la oportunidad de reclamar los fondos que los andaluces habían perdido, se negó. Los ERE son el símbolo más reconocible del socialismo andaluz en su versión más predatoria, y Montero estuvo dentro de ese sistema.

A eso se suma su etapa al frente de la SEPI, donde estuvo vinculada a rescates tan cuestionados como los de Plus Ultra y Air Europa. Y la gestión de Hacienda, donde las investigaciones señalan un «colocadero» en Tragsatec con personas del entorno de Ábalos. «Chiqui, no son nada», dicen que le decían cuando minimizaba partidas de hasta 1.200 millones en los presupuestos. Y la política fiscal que convirtió la herencia en Andalucía en un tributo tan gravoso que el partido bromeaba con que la Junta se había convertido en «heredera universal» de los andaluces.

Un historial que la candidata socialista lleva a la campaña del 17 de mayo como una mochila que pesa.

El juicio de Ábalos y la sombra sobre el PSOE

El contexto en que Montero presenta su candidatura no podría ser más adverso. El hombre que en 2021 le explicaba cómo gestionar los sumarios que la afectaban está hoy en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La UCO sostiene que Ábalos y Santos Cerdán convirtieron la estructura del PSOE en una organización criminal durante ocho años.

24 años es la pena que la acusación pide para Ábalos. El mismo Ábalos que hablaba con Chiqui sobre cómo «sacar» a los ministros de los sumarios. El mismo que la conoce lo suficientemente bien como para gestionar su protección judicial en una conversación grabada.

Las investigaciones en Ferraz siguen bajo secreto sumarial e involucran a otros cargos importantes del partido. El daño reputacional se acumula sesión tras sesión en el Supremo, cada declaración sobre sobres con dinero en efectivo, contratos a dedo y enchufes en empresas públicas añade una capa más a un retrato que Montero no puede separar de su propia trayectoria.

Las encuestas: el batacazo anunciado

Las proyecciones electorales reflejan ese peso. La encuesta de IMOP Insights para El Confidencial otorga al PP de Juanma Moreno un 42% de los votos y entre 53 y 55 escaños. El PSOE se queda en el 23,2%, con entre 27 y 29 escaños. Casi todos los barómetros coinciden: el popular roza la absoluta.

El dato más revelador no es el porcentaje sino el movimiento: 257.000 votantes socialistas de 2022 se han pasado al PP. Solo 100.000 han hecho el camino inverso. Una fuga neta de 157.000 votos que refleja el grado de desafección hacia un partido que llega a estas elecciones con su número dos en el banquillo del Tribunal Supremo y su candidata con un audio donde se habla de cómo gestionar su protección judicial.

VOX sube hasta entre 18 y 20 escaños con un 15,4%, lo que añade otra variable a la ecuación de si Moreno alcanzará o no la mayoría absoluta.

En las filas socialistas andaluzas, el desánimo es visible. La ilusión que debería generar una candidatura nueva no ha llegado. El escándalo del AVE a Málaga, las críticas sobre infraestructuras y el accidente de Adamuz con sus 47 muertos y el informe de la Guardia Civil apuntando a negligencias en la supervisión, completan un cuadro que el PSOE no consigue girar.

Lo que Moreno ha construido frente a lo que Montero arrastra

Juanma Moreno llega al 17 de mayo con siete años de gestión, una valoración del 6,2 sobre 10, la más alta de todos los candidatos, y la capacidad de haber captado el voto de uno de cada cinco electores socialistas que le aprueban como presidente.

Montero llega con los ERE en la memoria colectiva andaluza, el audio de Ábalos gestionando su protección judicial, el historial de Hacienda y la sombra de un partido que el Tribunal Supremo está destripando semana a semana.

El adelanto electoral al 17 de mayo, decidido por Moreno, cogió al PSOE completamente desprevenido. Los socialistas locales ven a su candidata como alguien que viene impuesta desde Madrid para «redimir plebeyos», en palabras que circulan en los pasillos del partido.

Montero quiere liderar la Junta de Andalucía. Lo que lleva encima no es una mochila. Es el peso de veinte años de socialismo andaluz con sus luces y sus sombras. Y en Andalucía, las sombras pesan más que en ningún otro sitio.