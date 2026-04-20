La España de Sánchez: el gasto público de España se ha disparado un 60% desde 2018

803.259 millones de euros.

Ese es el gasto público de España en 2026, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2018 era de aproximadamente 503.000 millones. En ocho años, el Estado ha incrementado su desembolso en cerca de 300.000 millones de euros.

Un 59,58% más.

Para que la cifra resulte tangible: 300.000 millones es aproximadamente lo que España produce en un año en el sector servicios de toda la economía. Es el PIB de Portugal y Grecia juntos.

Y los ingresos no han crecido al mismo ritmo.

Una deuda que no para de crecer

La consecuencia directa de gastar más de lo que se ingresa es conocida. La deuda pública española ha aumentado en 530.000 millones desde 2018, alcanzando 1,698 billones de euros. El 100,7% del PIB.

La ratio ha bajado ligeramente desde el 103,4% de octubre de 2025, lo que el Gobierno presenta como una señal de mejora. Pero el saldo nominal sigue siendo el más alto registrado en la historia española. Nunca España había debido tanto dinero.

El Banco de España lo advierte con la claridad que le permite su independencia: incluso con una recaudación tributaria sin precedentes, con un aumento del 10% en los ingresos fiscales en 2025, el Estado se ve obligado a emitir deuda masivamente para financiar sus operaciones cotidianas. La recaudación bate récords. El déficit persiste. Y la deuda crece.

Ese círculo tiene un nombre técnico. Se llama trampa fiscal. Y una vez dentro, salir requiere decisiones que ningún gobierno quiere tomar.

En qué se ha gastado el dinero

El incremento de 300.000 millones no se explica con un solo factor. Es la acumulación de compromisos que se han ido sumando sin que nadie hiciera las cuentas del conjunto.

Las pensiones han crecido en 11.000 millones. Los salarios del sector público en otros 10.000. El rearme militar ha supuesto 12.000 millones adicionales. La sanidad ha recibido 5.500 millones más. La vivienda, 7.000. Los intereses de la deuda, 6.500 millones adicionales que hay que pagar cada año simplemente por lo que ya se debía antes.

Cada partida tiene su justificación. Las pensiones suben porque hay más pensionistas y la inflación erosiona el poder adquisitivo. Los salarios públicos crecen porque los funcionarios llevan años reclamando recuperar lo perdido. El gasto en defensa sube porque la OTAN exige el 2% del PIB y la guerra en Ucrania ha cambiado el cálculo estratégico de todo el continente.

El problema no es cada decisión por separado. Es que nadie ha gestionado el conjunto.

Los funcionarios: 3,5 millones de personas con nómina pública

Uno de los capítulos más costosos del gasto público es el de los empleados del Estado. España tiene aproximadamente 3,5 millones de funcionarios y trabajadores del sector público, un número que ha crecido de forma notable en los últimos años.

El Gobierno ha aprobado un acuerdo plurianual que incrementa sus salarios un 11,4% entre 2025 y 2028. Este año, los funcionarios recibirán además una paguilla extraordinaria en diciembre por los atrasos: hasta 1.654 euros para los sueldos más altos, alrededor de 240 euros para los más bajos y unos 970 euros para quien cobre el salario medio del sector público.

Ese salario medio se sitúa en 3.232 euros mensuales brutos. Un 48% por encima del salario medio en el sector privado.

Las subidas salariales responden a demandas legítimas. Pero su impacto sobre las cuentas públicas no es menor: 540.000 empleados recibirán el pago extraordinario en diciembre, con el resto de sectores extendiéndose hasta 2028.

El techo de gasto para 2026: más todavía

El Gobierno prevé elevar el techo de gasto para el próximo año hasta 212.026 millones de euros, un 8,5% más que este año. Con fondos europeos incluidos, la cifra sube a 216.177 millones.

La justificación oficial apela a medidas extraordinarias para mitigar el impacto del conflicto en Irán sobre los precios energéticos. Pero el incremento es casi el doble del registrado en ejercicios anteriores y sugiere una aceleración del gasto que va más allá de factores coyunturales.

Las proyecciones del FMI para España combinan datos que invitan a la prudencia: crecimiento del 2,1%, inflación cercana al 3%, desempleo en el 9,8% y deuda que seguirá por encima del 98% del PIB durante los próximos años. La ratio podría bajar al 99,1% en 2028, pero eso depende de mantener el crecimiento actual y los niveles de recaudación. Cualquier desaceleración, cualquier crisis externa, cualquier subida de los tipos de interés que encarezca la renovación de la deuda, puede romper ese escenario.

España tiene la recaudación más alta de su historia. Y sigue endeudándose.

Eso es lo que dicen los números. El resto son argumentos políticos.