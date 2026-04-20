Los mercados desafían la tensión global y prolongan su racha alcista en medio del pulso con Irán

Contra todo pronóstico, los mercados financieros han arrancado el segundo trimestre con una resistencia que sorprende incluso a los analistas más experimentados. Encadenan cerca de dos semanas de subidas consecutivas en un escenario dominado por la incertidumbre geopolítica y las complejas negociaciones entre Washington y Teherán.

Para Jordi Martret, director de inversiones de Norz Patrimonia, el comportamiento actual responde a una inercia claramente alcista a corto plazo, aunque asentada sobre bases inestables. El experto advierte de que este impulso se produce en un entorno cargado de volatilidad estructural, marcado además por lo que denomina la continuidad del “Trump trade”, una dinámica que sigue condicionando las expectativas del mercado.

En el epicentro de la atención se mantiene el conflicto entre Estados Unidos e Irán, especialmente las conversaciones sobre el programa nuclear. Aunque el diálogo sigue abierto, los avances son desiguales y están lejos de consolidarse. Uno de los principales escollos sigue siendo la exigencia de frenar el enriquecimiento de uranio, un punto que mantiene bloqueadas las posiciones.

La sensación de urgencia se extiende entre todos los actores implicados. Según Martret, el mercado ya da por hecho algún tipo de acuerdo, pero la presión aumenta por múltiples frentes: Washington busca resultados políticos, Europa teme por su seguridad energética y Teherán también necesita oxígeno económico. Esta combinación acelera los tiempos y eleva la tensión.

El riesgo no es menor para el continente europeo. Una prolongación del conflicto podría traducirse en problemas de suministro energético en cuestión de semanas, especialmente si se ve afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una arteria clave para el comercio mundial de petróleo.

En paralelo, comienza a dibujarse una brecha económica entre regiones. Europa empieza a sentir el impacto inflacionario derivado del encarecimiento energético, mientras que Estados Unidos mantiene un tono más sólido. Su actividad industrial continúa mostrando fortaleza, lo que la posiciona como una de las economías mejor situadas en el actual contexto global.

En el ámbito empresarial, la temporada de resultados refuerza el optimismo. Grandes compañías tecnológicas han presentado cifras robustas, consolidando el papel del sector como principal soporte del mercado. Empresas como ASML o Taiwan Semiconductor destacan dentro de un conjunto de resultados que, en líneas generales, superan las expectativas.

De cara a los próximos días, la atención se centrará en nuevas publicaciones corporativas y, sobre todo, en los mensajes de sus directivos. Los inversores buscarán pistas sobre dos factores clave: cómo impacta el conflicto con Irán en sus negocios y de qué forma están incorporando la inteligencia artificial en sus estrategias de crecimiento.