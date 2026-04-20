Oscar Puente culpable económico del desastre

Los datos de gasto del Ministerio de Transportes muestran un cambio muy significativo en las prioridades. Entre 2023 y 2025, el presupuesto total en operaciones no financieras cae un 19,7%.

Es decir, más de 2.500 millones menos. Pero lo más relevante no es solo cuánto cae… sino dónde cae. Las inversiones reales, clave para infraestructuras, prácticamente no crecen. Se mantienen estancadas. Y las transferencias de capital, que financian proyectos e inversiones, se desploman un 81,7%.

Al mismo tiempo, las transferencias corrientes aumentan un 12,6%. Es decir, menos dinero para invertir… y más para gasto corriente. Y aquí aparece el debate de fondo. Cuando se reduce la inversión en infraestructuras, mantenimiento y desarrollo… el impacto no es inmediato, pero sí acumulativo. Menos inversión hoy puede significar más problemas mañana. Además, el peso del Ministerio dentro del conjunto del Estado también cae: pasa del 5,3% al 3,9%.

Esto refleja una pérdida de prioridad relativa en un área clave para la economía: transporte, movilidad e infraestructuras. En este vídeo analizamos cómo ha cambiado el gasto del Ministerio, qué implican estos movimientos presupuestarios y qué consecuencias puede tener reducir inversión en sectores estratégicos.

Porque la clave no es solo cuánto se gasta… sino en qué se decide gastar.