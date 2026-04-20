Tráfico: VOX exige en el Congreson que los triángulos sigan siendo legales y la baliza V-16 opcional

El Congreso de los Diputados tiene una habilidad notable para convertir los debates técnicos en guerras ideológicas.

La reforma de la ley de tráfico, que en su núcleo pretende endurecer las sanciones por aparcar en plazas de discapacitados, ha desencadenado una cascada de enmiendas que lo dicen todo sobre el estado de la política española.

VOX defiende el triángulo de emergencia.

Sumar quiere multar más a los ricos.

ERC aprovecha para pedir que Cataluña gestione sus propios exámenes de conducir.

Tres enmiendas. Tres visiones del mundo.

Un mismo texto legislativo.

VOX y los triángulos: no a la V-16 obligatoria

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026, dejando ‘obsoleto’ el triángulo de emergencia que llevan décadas en los maleteros de los españoles. VOX no está de acuerdo y lo ha formalizado en una enmienda que pide mantener los triángulos como opción legal sin fecha de caducidad y convertir la V-16 en voluntaria.

Los argumentos tienen su lógica. No existen estudios independientes que demuestren la superioridad de la baliza sobre el triángulo en condiciones adversas como niebla o lluvia intensa. El dispositivo supone un gasto adicional para familias y empresas que ya tienen triángulos perfectamente funcionales. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido coexistencia en lugar de imposición.

El partido también rechaza la geolocalización obligatoria y la conexión de la baliza con la DGT. Un rechazo que tiene un trasfondo filosófico reconocible: la resistencia a que el Estado sepa dónde está tu coche en cada momento.

El dato que VOX utiliza con más efecto es geográfico: solo España ha decidido hacer obligatoria la V-16 entre sus vecinos europeos. El resto coexiste con los triángulos sin aparente catástrofe.

Y el mercado de las balizas no ayuda a generar confianza. De unas trescientas homologadas por la DGT, alrededor de cien proceden de Limburg Technology Limited, una empresa británica creada en 2022 vinculada a redes chinas en Zhejiang, donde abundan las empresas fantasma registradas bajo una misma dirección. Esta compañía no fabrica nada: simplemente homologa productos para revendedores españoles. FACUA ha denunciado balizas con luminosidad deficiente y fallos en pruebas básicas. Fabricantes serios como Netun Solutions, Hella u Osram llevan meses pidiendo transparencia y limpieza en el mercado.

Sumar y las multas de clase: paga más quien más gana

La enmienda de Sumar plantea una revolución en el sistema sancionador que va mucho más allá de la seguridad vial. Su propuesta modifica el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 6/2015 para ajustar las multas según los ingresos del infractor.

El sistema actual establece multas entre 100 euros para infracciones leves y 500 para las muy graves. Sumar propone mantener esas cuantías como base e incrementarlas según una escala de renta: un 150% adicional para quienes ganen entre 70.000 y 85.000 euros brutos anuales, un 300% para quienes estén entre 85.000 y 100.000, y hasta un 500% para quienes superen los 100.000 euros.

El argumento es el de siempre en la izquierda y no carece de lógica interna: una multa de 500 euros duele de forma muy diferente a quien cobra 1.100 euros al mes que a quien cobra 10.000. La propuesta tiene antecedentes en países nórdicos donde las multas de tráfico se calculan efectivamente sobre la base de los ingresos del infractor.

Lo que Sumar no explica es cómo se va a verificar la renta del conductor en el momento de la infracción ni qué ocurre con quienes tienen rendimientos variables, sociedades o patrimonio no declarado. Los detalles operativos de la propuesta son, como suele ocurrir con las ideas más atractivas en los mítines, bastante más complicados en la práctica.

Sumar añade también nuevas normas para condiciones invernales: uso obligatorio del carril derecho, prohibición de adelantamientos y limitación a 90 km/h para camiones con más de cinco ejes. Medidas de sentido común que probablemente generen menos debate que las multas por renta.

ERC y los exámenes de conducir: otra competencia para Cataluña

Esquerra Republicana de Catalunya ha encontrado en la reforma de tráfico una oportunidad para lo de siempre: pedir más competencias para Cataluña. En este caso, el traspaso en un plazo máximo de doce meses del control sobre los exámenes de conducir, a través de la Comisión Mixta de Transferencias.

La enmienda exige más examinadores en treinta días, acabar con las listas de espera en tres meses y establecer que si las colas superan los cuarenta y cinco días, el Servicio Catalán de Tráfico asumirá directamente la organización. Todo bajo seguimiento quincenal.

Que Cataluña tenga listas de espera inasumibles para los exámenes de conducir es un problema real. Que la solución propuesta sea transferir competencias en lugar de resolver la gestión actual es coherente con la lógica de ERC, para quien la descentralización es siempre la respuesta independientemente de cuál sea la pregunta.

El cruce ideológico que nadie esperaba

Una reforma que arrancó queriendo proteger mejor a las personas con discapacidad en los aparcamientos se ha convertido en un debate sobre el Estado vigilante, la justicia redistributiva y el autogobierno catalán.

Es el Congreso funcionando exactamente como el Congreso funciona cuando hay un texto legislativo en la mesa y demasiados partidos con agendas propias.

Los conductores españoles, mientras tanto, miran el 1 de enero de 2026 preguntándose si tendrán que comprarse una baliza china homologada por una empresa fantasma de Zhejiang o si los triángulos del maletero seguirán siendo legales.

Por ahora, nadie lo sabe con certeza.