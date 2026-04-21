Hidalgo señala a Aldama como un enlace esencial con los ministerios en el rescate de Air Europa

Javier Hidalgo, antiguo CEO de Globalia, ha lanzado una revelación impactante en el Tribunal Supremo. Este martes, durante el juicio que involucra a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, ha declarado que Aldama actuó como el «canal de comunicación» con diversos ministerios para llevar a cabo el rescate de Air Europa. La primera vez que se conocieron fue en 2018, en un hotel de México, y al año siguiente firmaron un contrato para gestionar una deuda en Venezuela.

Hidalgo ha subrayado que Aldama era parte del equipo más amplio de la compañía. Su función se limitaba a actuar como intermediario con ministerios como los de Transportes, Economía e Industria. Ha calificado el rescate por parte de la SEPI como «sibilino», ya que casi lleva a la ahogo financiero a Globalia, obligándoles a vender dos hoteles. En su comparación, mencionó a Iberia, que recibió mil millones solo ocho meses antes.

Redes de contacto con el Gobierno

Las declaraciones en el Supremo han tejido una intrincada red de relaciones en torno a Aldama. Kike Llanos, exsecretario de Ábalos, reveló que Aldama tuvo un encuentro con Hidalgo y el ministro de Transportes. Por su parte, María Barrera, exjefa de gabinete del mismo Ábalos, también confirmó que Aldama se reunió con Hidalgo y el ministro en esa ocasión.

Industria : El exjefe de gabinete de Ángeles Estévez reveló que la ministra concertó una cita con Aldama.

: El exjefe de gabinete de reveló que la ministra concertó una cita con Aldama. Interior: El exnúmero dos de Fernando Grande-Marlaska reconoció haber tenido «contactos» con Koldo respecto a las mascarillas.

Sin embargo, Hidalgo ha negado haber mantenido reuniones con Koldo en el ministerio. Aclaró que contrató a Aldama para resolver la deuda venezolana, acumulada desde 2013. «Era parte del equipo involucrado en el préstamo», afirmó.

El rescate bajo escrutinio

El rescate de Air Europa se ha convertido en un elemento central del juicio. Para Hidalgo, este proceso ha sido complicado y tortuoso. Aldama no solo actuó ante el ministerio de Transportes, sino también ante el de Economía para facilitar la inyección financiera procedente de la SEPI. «Un canal que conectaba diferentes ministerios, no solo uno», enfatizó.

En la declaración completa del exCEO de Globalia, Hidalgo disminuye la relevancia del papel desempeñado por Aldama a meramente interlocutor. Sin embargo, los detalles encajan con otras piezas del rompecabezas: reuniones en ministerios y contratos cuestionables.

Ministerio Contacto revelado Detalle Transportes Encuentro entre Hidalgo y Ábalos Confirmado por exsecretaria Industria Cita organizada por ministra Revelado por exjefe de gabinete Interior Contactos con Koldo Reconocidos por exnúmero dos Economía Canal para SEPI Declaraciones de Hidalgo en Supremo

Estas afirmaciones retratan a Aldama como un enlace entre Globalia y el Gobierno. El juicio sigue desvelando hilos complejos que sugieren la presencia de comisiones y favores ocultos. Todo indica que el rescate no fue tan transparente como se había hecho creer.

La vista en el Supremo promete seguir sorprendiendo en los días venideros.