Montero en el punto de mira por el trato preferencial de la SEPI a cinco empresas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su atención en la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ante posibles favoritismos hacia cinco empresas que atraviesan dificultades. Se trata de Plus Ultra, Air Europa, Duro Felguera, Tubos Reunidos y Ávoris, las cuales recibieron ayudas millonarias que ahora se encuentran bajo el escrutinio por irregularidades.

La exvicepresidenta y actual ministra, María Jesús Montero, compareció en el Senado ante la comisión dedicada a la SEPI. Su comportamiento generó controversia: interrumpió a los senadores, cuestionó las preguntas formuladas y mantuvo un cruce verbal con la oposición. Su actitud, claramente poco colaborativa, no hizo más que avivar las críticas.

La investigación de la UCO avanza

La UCO se encuentra rastreando movimientos financieros y decisiones internas dentro de la SEPI. Las cinco empresas mencionadas obtuvieron préstamos y avales que suman cientos de millones durante y después de la pandemia:

Plus Ultra : 53 millones en préstamos participativos, con serias dudas sobre su viabilidad.

: 53 millones en préstamos participativos, con serias dudas sobre su viabilidad. Air Europa : Avales por 475 millones, un rescate que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero .

: Avales por 475 millones, un rescate que salpica a . Duro Felguera : Inyección de 120 millones para evitar su quiebra.

: Inyección de 120 millones para evitar su quiebra. Tubos Reunidos : Ayudas destinadas a refinanciar sus deudas.

: Ayudas destinadas a refinanciar sus deudas. Ávoris: Filial de Globalia, recibió fondos para el sector turístico.

La investigación exhaustiva de la UCO sobre estos rescates está señalando posibles favoritismos. En la Audiencia Nacional, el caso de Air Europa avanza rápidamente: se aproxima el levantamiento del secreto de sumario, con conexiones a exlíderes socialistas.

Estas ayudas fueron aprobadas en consejos de la SEPI que contaron con la participación de altos cargos del Gobierno. La oposición denuncia una falta de transparencia y criterios laxos, mientras desde el Ejecutivo defienden que se trataba de salvar empleos.

El boicot de Montero en el Senado

En su comparecencia ante el Senado, Montero mostró una actitud desafiante. La sesión fue tensa:

Interrumpió constantemente a senadores del PP y Vox. Cuestionó la legitimidad de las preguntas planteadas. Se quejó de «acoso» y elevó su tono. Esquivó detalles sobre los rescates.

El ambiente se tornó caótico, con gritos cruzados entre los asistentes. La oposición exige más comparecencias, incluyendo al presidente de la SEPI, Javier García de Paredes.

Este episodio evoca otros escándalos pasados, como el rescate a Air Europa, donde se menciona a Zapatero en los documentos del caso, que podría revelarse muy pronto. La Audiencia Nacional está acelerando trámites ante el inminente levantamiento del secreto.

Impacto en empresas y política

Las empresas continúan bajo un intenso escrutinio:

Empresa Ayuda recibida (millones €) Estado actual Plus Ultra 53 En reestructuración Air Europa 475 (avales) Negocia con Iberia Duro Felguera 120 Procedimiento concursal Tubos Reunidos Refinanciación Bajo vigilancia Ávoris Fondos turísticos Integrada en Globalia

La SEPI, con 4.000 millones en fondos públicos disponibles, justifica estas inyecciones como apoyo a sectores clave. Sin embargo, la UCO busca evidencias que apunten hacia enchufes políticos.

La oposición en el Senado presiona para llevar a cabo auditorías independientes. Por su parte, Montero sale herida en su credibilidad tras este episodio. Las implicaciones podrían extenderse al Gobierno si emergen documentos comprometedores.

Mientras avanza la investigación, persiste un acalorado debate acerca del uso del dinero público en rescates privados que divide al Congreso. ¿Se trata realmente de una salvación estratégica o es un derroche clientelar? Las semanas venideras lo aclararán.