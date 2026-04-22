El Gobierno Sánchez dio 49 millones en obras a la empresa que pagaba al testaferro de Zapatero

La trama se complica. Y los nombres que aparecen en ella ya no son solo los habituales del caso Koldo.

Aldesa, firma constructora con contratos públicos por valor de 49 millones de euros adjudicados por el Gobierno Sánchez entre 2021 y 2026, es la misma empresa que contrató los servicios de Análisis Relevante SL, la sociedad de Julio Martínez, el hombre al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los pagos de Aldesa a Análisis Relevante suman 127.000 euros en concepto de asesorías. Y su evolución resulta llamativa: 18.150 euros en 2021, 72.600 en 2022, 36.300 en 2023. Una curva que coincide temporalmente con la obtención de los grandes contratos públicos gestionados por los ministerios de Transportes y Agricultura.

Lo revela el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate.

Las cinco obras adjudicadas a Aldesa abarcan un período que va desde 2021 hasta proyectos programados para 2025 y 2026. Dos contratos en 2021 bajo el Ministerio de Transportes, relacionados con restauración de infraestructuras hidráulicas y obras posteriores a la DANA. Uno en 2022 bajo Agricultura para modernización de regadíos. Y dos adicionales para mantenimiento de carreteras y canales en el período más reciente.

Fuentes policiales consideran que los pagos a Análisis Relevante podrían responder a una estrategia para mejorar el posicionamiento de Aldesa en concursos financiados con fondos europeos. La mecánica sería la de siempre en esta trama: una empresa constructora paga a un intermediario sin actividad real en el sector para que elabore informes de dudosa utilidad práctica, y ese dinero acaba fluyendo hacia personas con conexiones en las altas esferas del partido gobernante.

Martínez, Zapatero y las llamadas en zonas sin cobertura

Julio Martínez, apodado Julito en los círculos cercanos al expresidente, se refería a Zapatero como «padre» en las comunicaciones monitorizadas por la UDEF. Las conversaciones más delicadas se realizaban con teléfonos de prepago. Y los encuentros más importantes se celebraban en zonas del monte de El Pardo sin cobertura telefónica, a salvo de cualquier intercepción.

Días antes de su detención, Martínez tuvo una de esas reuniones con Zapatero en El Pardo.

La Audiencia Nacional investiga su papel en el rescate de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que recibió 53 millones de euros públicos en 2021. A través de Análisis Relevante, Zapatero y sus hijas recibieron aproximadamente 650.000 euros en ese período. El expresidente ha negado conocer los pagos realizados con teléfonos de prepago. La investigación también trata de identificar quiénes eran «hermano» y «primo» en esas conversaciones cifradas.

El mapa que se amplía

El caso Aldesa no es un episodio aislado. Es un nodo más en una red que la investigación va desenrollando con paciencia.

Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE hoy investigado, habría acelerado la adjudicación del contrato del Túnel de Belate —76 millones— a Servinabar, empresa vinculada a su entorno, justo antes de las elecciones. Las obras asociadas a ese contrato, en consorcio con Acciona, han experimentado ya un desvío del 19% en costes.

En el caso Pardo de Vera, la empresa Thales recibió una adjudicación de 70 millones pese a estar señalada por la CNMC en un expediente de cártel. En el entorno del caso Koldo, el constructor Arcadi España aparece vinculado a Levantina por un millón de euros.

El patrón que la UDEF detecta es siempre el mismo: empresas del sector de la construcción que pagan a intermediarios sin actividad real en el ámbito constructivo para elaborar informes «geopolíticos» o de «análisis estratégico». Intermediarios que tienen conexiones con el partido gobernante. Y contratos públicos que llegan después.

Lo que queda por saber

La investigación de la Audiencia Nacional sigue abierta. El presidente y el CEO de Plus Ultra están siendo investigados por blanqueo de capitales, organización criminal y fraude. Los 650.000 euros que fluyeron hacia Zapatero y sus hijas a través de Análisis Relevante están bajo revisión para determinar si ocultan irregularidades adicionales. Y la identidad de «hermano» y «primo» en los mensajes cifrados de Martínez sigue siendo una de las incógnitas centrales del caso.

Los informes adicionales de la UDEF que se esperan en las próximas semanas pueden ampliar significativamente el perímetro de la investigación.

Cuarenta y nueve millones en contratos públicos. Ciento veintisiete mil euros en asesorías al testaferro del expresidente. Reuniones en el monte sin cobertura. Teléfonos de prepago. Y un expresidente que dice no saber nada.

La red se va haciendo más visible a cada informe.